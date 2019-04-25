مستشار ابن زايد يخطب ود الدوحة بتغريدة مريبة: أهلا بالقطريين في الإمارات

نقل مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، عن الصحفي الإماراتي محمد الحمادي أن الإمارات وجهت دعوة رسمية لقطر للمشاركة في موقع “إكسبو 2020″، ما فسره ناشطون بأنه تراجع في الموقف الإماراتي ضد قطر بعد فشل الحصار.

ونقل “عبدالله” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) عن الصحفي الإماراتي محمد الحمادي قوله: “مع الزملاء الاعلاميين خلال جولة في موقع #إكسبو2020 .. حجم الإنجاز الذي رأيناه يعزز قناعتنا بأن #الإمارات كعادتها ستبهر العالم بحدث استثنائي يوازي حجم إنجازات الوطن وطموحات المواطن، والكل مرحب به في هذا الحدث التاريخي، وكما علمنا فإن الدعوة للمشاركة وصلت جميع الدول بما فيها قطر”.

تشير تغريدة الزميل محمد الحمادي انه رغم الخلاف السياسي وجهت الامارات دعوة لقطر للمشاركة في #اكسبو2020 كما وجهت لها سابقا دعوة المشاركة بكأس آسيا والأولمبياد الخاص، فالامارات تتعامل بمهنية تامة مع الفعاليات الدولية التي تعقد على ارضها فاهلا بها في اكسبو حالها حال بقية دول العالم https://t.co/PhkYHywMog — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 24, 2019

وعلق مستشار ابن زايد على تغريدة الحمادي: “تشير تغريدة الزميل محمد الحمادي انه رغم الخلاف السياسي وجهت الإمارات دعوة لقطر للمشاركة في #اكسبو2020 كما وجهت لها سابقا دعوة المشاركة بكأس آسيا والأولمبياد الخاص”

وتابع في نبرة جديدة تجاه قطر:”فالإمارات تتعامل بمهنية تامة مع الفعاليات الدولية التي تعقد على أرضها فأهلا بها في اكسبو حالها حال بقية دول العالم.”

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.