قاطعوه وحاولوا سحب الميكرفون منه لحفظ كرامة الأمير.. “شاهد” منشد لبناني يُحرج أميراً سعودياً خلال مؤتمر في بيروت

أحرج المنشد اللبناني، على بركات، أميراً سعودياً، وصف إطلاق الحوثيين للصواريخ على السعودية بـ”الإرهاب”.

الأمير السعودي الذي شارك في مؤتمر في اوتيل قرب السفارة السعودية في بيروت، وصف القصف الحوثي بالإرهاب، الامر الذي دفع المنشد اللبناني إلى احراجه في رده.

وقال بركات الذي اعتلى المنصة وأثار غضب القائمين على المؤتمر الذين حاولوا سحب الميكرفون من يده :” إذا كان قصف السعودية إرهاب، فإن قصف اليمن وأطفالها هو إرهاب أيضاً”، الامر الذي لاقى استحسان الحضور وبدؤوا بالتصفيق له. كما هو واضح في الفيديو الذي رصدته “وطن”.

في احد المؤتمرات في اوتيل قرب السفارة السعودية احد الامراء السعودين قال عن الرد اليمني ارهاب

فكان الرد وكانت كلمة الحق في وجه السلطان الجائر pic.twitter.com/JUaixqbj70 — المنشد د. علي بركات 🇱🇧 (@alibarakat16) April 24, 2019

وعلق المنشد اللبناني على الموقف قائلاً :” في احد المؤتمرات في اوتيل قرب السفارة السعودية احد الامراء السعوديين قال عن الرد اليمني ارهاب فكان الرد وكانت كلمة الحق في وجه السلطان الجائر”.