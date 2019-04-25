علي بركات
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قاطعوه وحاولوا سحب الميكرفون منه لحفظ كرامة الأمير.. “شاهد” منشد لبناني يُحرج أميراً سعودياً خلال مؤتمر في بيروت

By وطن
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أحرج المنشد اللبناني، على بركات، أميراً سعودياً، وصف إطلاق للصواريخ على بـ”الإرهاب”.

الأمير السعودي الذي شارك في مؤتمر في اوتيل قرب في بيروت، وصف القصف الحوثي بالإرهاب، الامر الذي دفع المنشد اللبناني إلى احراجه في رده.

وقال بركات الذي اعتلى المنصة وأثار غضب القائمين على المؤتمر الذين حاولوا سحب الميكرفون من يده :” إذا كان السعودية إرهاب، فإن اليمن وأطفالها هو إرهاب أيضاً”، الامر الذي لاقى استحسان الحضور وبدؤوا بالتصفيق له. كما هو واضح في الفيديو الذي رصدته “وطن”.

وعلق المنشد اللبناني على الموقف قائلاً :” في احد المؤتمرات في اوتيل قرب السفارة السعودية احد الامراء السعوديين قال عن الرد اليمني ارهاب فكان الرد وكانت كلمة الحق في وجه السلطان الجائر”.

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  1. جزيري عربي يقول

    كفو والله

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