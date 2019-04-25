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فيديو صادم.. “شاهد” ما فعله سعودي مع أخته والسلطات تلاحقه بأمر النائب العام

By وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل في ، مقطعا صادما لشاب سعودي ينتقم من أخته بإضرام النار بسيارتها في مشهد مروع دون الكشف عن السبب.

ونقلت وسائل إعلام سعودية أن السعودي سعود بن عبدالله المعجب، وجَّه بالقبض على الشاب الي ظهر ظهر في مقطع فيديو، وهو يحرق سيارة، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتشير بعض الأخبار الأولية إلى أنها سيارة أخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار حتى الساعة.

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

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