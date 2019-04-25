طرابلس ستكون قبرا له.. شاهين السليطي: حفتر في مأزق كبير ومصيره مشابه للقذافي إن استمر بالحرب

علق العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، على الخسائر الفادحة والمتتالية التي يتعرض لها جنرال الإمارات المتمرد خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في طرابلس.

وقال “السليطي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن حفتر يواجه هزائم يومية فضلا عن هروب قواته من مواقعهم والاستسلام في مواقع أخرى.

https://twitter.com/shaheensulaiti/status/1121428126263803905

وتابع:” أسير #وادي_الدوم الان في مأزق ومدرك إن إنسحب وتراجع إنكسر وسقطت أسطورة قوته العسكرية للأبد، وإن استمر بالحرب فمصيره مشابه للقذافي وتصبح له طرابلس #وادي_الدوم٢!”

وفي ضربة جديدة موجعة لجنرال الإمارات المتمرد خليفة حفتر، قالت حكومة الوفاق الليبية إن قواتها قطعت الإمدادات القادمة لقوات حفتر من مدينة غريان.

وأكدت “الوفاق” أيضا أنها بدأت ملاحقة أبناء حفتر تمهيدا لإصدار أوامر قبض بحقهم وإحالتها إلى الشرطة الدولية (إنتربول).

وأكد مصدر عسكري من المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن قوات الوفاق سيطرت على كامل منطقة الهيرة على الحدود الإدارية لمدينة غريان.

وأفاد المصدر لمراسل “الجزيرة” في طرابلس قبل يومين بانسحاب قوات حفتر إلى مدينة غريان، مخلفةً وراءها جثثا وآليات وعربات مدمرة جراء الاشتباكات التي جرت في الأيام الأخيرة.

واعتبر المصدر أنه بسيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الهيرة ينقطع أحد خطوط إمداد قوات حفتر الرئيسية القادمة من غريان.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، بل أعلنت مصادر حكومة الوفاق أمس أنها انتقلت من الدفاع إلى مرحلة الهجوم بعد جملة من الخسائر والانتكاسات التي منيت بها قوات حفتر في العديد من المحاور.