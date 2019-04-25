الداخلية السعودية تكشف سبب “صلب” أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام.. هذا ما فعله واستحق “حد الحرابة”

كشفت وزارة الداخلية السعودية، السبب وراء “صلب” أحد المنفذ فيهم حكم القتل تعزيرًا “الإعدام” بتهمة الإرهاب، بعدما أثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن خالد عبد الكريم صالح التويجري، نفذ أبشع جريمة عرفتها مدينة بريدة، عندما نحر العقيد ناصر بن محمد العثمان، بعدما كفره واعتبره مرتدًا، نظرا لعمله بالجهاز الأمني، وفقًا لما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأشارت الوزارة أن “التويجري” تم إعدامه ثم صلبه، تنفيذًا لحكم القصاص منه، والذي نص على قتلة تعزيرًا، وإقامة “حد الحرابة” عليه.

وكان “التويجري” تحين فرصة وجود العقيد “العثمان”، وهو قريب له “خال”، في استراحته الملحقة بمزرعته غربي بريدة، وباغته تحت تهديد السلاح.

ثم كبل يديه وقدميه، ونحره بفصل الرأس عن الجسد، ثم سلب ماله، واستولى على كل متعلقاته الشخصية.

كما ذكرت وزارة الداخلية أن “التويجري” تورط أيضًا في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية لصالح تنظيم “القاعدة” في العراق، وجمع الأموال لهم وحولها إلى عملات أخرى كي يسهل حملها وإيصالها للتنظيم.