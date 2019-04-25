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الإمارات “باعت” السعودية في اليمن.. هذه تفاصيل اتفاق سري جرى بين أبو ظبي والحوثيين

By خاص "وطن"
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كشفت مصادر إعلامية، تفاصيل ما قالت إنه اتفاق جرى بين “الحوثيين” والإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية في حربها على اليمن.

وقال المغرد القطري “”، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن (توصلت) مع إلى “اتفاق” جديد باعت خلاله ، لذلك الايام الماضية تقدم الحوثي بشكل متسارع إلى “الضالع””.

وأضاف “بوغانم” الشهير في تسريباته..:” بهذه الطريقة المتسارعة فأن دخوله “الحوثي” الى عدن قد يكون في رمضان او ما يقاربه بمعنى الامارات تخلت عن السعودية..!!

وكان الحوثيون أعلنوا، الأربعاء،  سيطرتهم على مركز مديرية الحشاء جنوب غرب محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقال ناشطون يمنيون إن مليشيات تابعة للحوثي، سيطرت على مديرية الحشاء في ضوران بعد معارك عنيفة منذ مساء الثلاثاء، تمكنوا خلالها من السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها القوات اليمنية الموالية للتحالف.

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