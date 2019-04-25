الإمارات “باعت” السعودية في اليمن.. هذه تفاصيل اتفاق سري جرى بين أبو ظبي والحوثيين

كشفت مصادر إعلامية، تفاصيل ما قالت إنه اتفاق جرى بين “الحوثيين” والإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية في حربها على اليمن.

وقال المغرد القطري “بوغانم”، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الامارات (توصلت) مع الحوثي إلى “اتفاق” جديد باعت خلاله السعودية، لذلك الايام الماضية تقدم الحوثي بشكل متسارع إلى “الضالع””.

وأضاف “بوغانم” الشهير في تسريباته..:” بهذه الطريقة المتسارعة فأن دخوله “الحوثي” الى عدن قد يكون في رمضان او ما يقاربه بمعنى الامارات تخلت عن السعودية..!!

مصادر خاصه افادتني

بأن الامارات اتفقت مع الحوثي

على اتفاق جديد لذلك الايام الماضيه

يتقدم الحوثي للضالع بشكل متسارع

كما..افاد المصدر..اذا استمر الحوثي

بهذه الطريقه المتسارعه فأن دخوله

الى عدن قد يكون في رمضان او مايقاربه

بمعنى الامارات تخلت عن السعوديه..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) April 24, 2019

وكان الحوثيون أعلنوا، الأربعاء، سيطرتهم على مركز مديرية الحشاء جنوب غرب محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقال ناشطون يمنيون إن مليشيات تابعة للحوثي، سيطرت على مديرية الحشاء في ضوران بعد معارك عنيفة منذ مساء الثلاثاء، تمكنوا خلالها من السيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها القوات اليمنية الموالية للتحالف.