حمد بن جاسم يهاجم حكام العرب بتغريدات نارية: القدس والجولان أصبحتا حلم وهذا سبب صمتي منذ شهر

انتقد، حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، حكام العرب قائلاً إن همهم “الوحيد” البقاء في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة. كما قال.

وأضاف بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها!”، وتابع ” فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل “.

لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها!

فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 24, 2019

وأسهب المسؤول القطري البارز قائلاً :” كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب”، وقال :” فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي “.

كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب.

فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 24, 2019

“أما آن الأوان كي نركز على الأقل على تطوير الذات في شتى المجالات؟”.. وأضاف بن جاسم :” الشعوب العربية تأن منذ زمن من البطالة وقلة المدخول وزيادة الضرائب بشتى مسمياتها، ويا ليت أن هذه الأموال التي تجبى تستغل لتطوير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان، ولكن للأسف انها تهدر في مغامرات غير محسوبة. “.

أما آن الأوان كي نركز على الأقل على تطوير الذات في شتى المجالات؟ فالشعوب العربية تأن منذ زمن من البطالة وقلة المدخول وزيادة الضرائب بشتى مسمياتها، ويا ليت أن هذه الأموال التي تجبى تستغل لتطوير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان، ولكن للأسف انها تهدر في مغامرات غير محسوبة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 24, 2019

وختم تغريداته قائلاً :” إذا لاحظتوا لم اذكر القدس أو الجولان ولا هزائمنا في شتى المجالات لان هذا الموضوع اصبح حلم في ظل حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة “.