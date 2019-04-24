حمد بن جاسم يهاجم حكام العرب بتغريدات نارية: القدس والجولان أصبحتا حلم وهذا سبب صمتي منذ شهر
انتقد، حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، حكام العرب قائلاً إن همهم “الوحيد” البقاء في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة. كما قال.
وأضاف بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” لم أتحدث منذ أكثر من شهر، والسبب ليس لعدم وجود مواضيع أو قضايا أو آلام تهم العالم العربي، وما أكثرها!”، وتابع ” فقد مضى أكثر من شهر على انتهاء القمة العربية التي لم نسمع ولم نر لها أي نتائج، مع أننا في أمس الحاجة لتحقيق الحد الأدنى من النتائج الإيجابية على الأقل “.
وأسهب المسؤول القطري البارز قائلاً :” كي نخطو الخطوة الأولى على طريق الخروج من حالة التشتت والتفرق التي نعاني منها، ونعالج بعض ما يجري في البلدان العربية من مصائب ومصاعب”، وقال :” فنحن لم نترك بصيص أمل للطفل العربي الذي دمرنا مستقبله، إما بما يملأ نفوسنا من الأحقاد، أو بتخبطنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي “.
“أما آن الأوان كي نركز على الأقل على تطوير الذات في شتى المجالات؟”.. وأضاف بن جاسم :” الشعوب العربية تأن منذ زمن من البطالة وقلة المدخول وزيادة الضرائب بشتى مسمياتها، ويا ليت أن هذه الأموال التي تجبى تستغل لتطوير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان، ولكن للأسف انها تهدر في مغامرات غير محسوبة. “.
وختم تغريداته قائلاً :” إذا لاحظتوا لم اذكر القدس أو الجولان ولا هزائمنا في شتى المجالات لان هذا الموضوع اصبح حلم في ظل حكام كل همهم بقائهم في السلطة بأي ثمن حتى لو كان هذا الثمن شرف الأمة “.
تصدق ياشيخ حمد منذ تركتم السلطلة انت وحمد بن خليفة والعالم الاسلامي يخسر كل يوم ارض
ضاعت الجولان وفلسطين والاحواز
ارجع للسلطة أنت وحمد بن خليفة فقد اشتاق العالم العربي لرجال لايخافون بالله لومة لائم مثلكم ويضعون حدا لاطماع الغرباء بالعرب
سفينه العرب بلا ربان فانقذونا
https://www.youtube.com/watch?v=4XHBJCjFYs4
اسمع كلامك يعجبني
اشوف عمايلك استغرب
يا دجال
مين اللي دمر سوريا ومول كل حرامية الدنيا بأسرها وعن بكرة ابيه
من اجل تدمير سوريا لصالح ال صهيون
روح شوفلك شغله ثانيه تتبجح فيها و نصايحك هاي خليها لاهل قطر
القدس والجولان لهم رب يحميهم! خليك في حالك يا حمد واصمت طول الدهر أفضل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حديث شريف! زمانك انتهى ! كل اللي يوجعك حركة الخونة مع الصهاينة رايح جاي وأنت ما لك محل من الإعراب! خخخخخخ! ما عليه تعلم الصمت الغرب لما يستفيد منك وتنفذ له اجندته يرميك في أول سلة مهملات! هل كتبت مذاكرتك؟ اكتبها على الأقل ستجد السلوى في مصافحة ليفني والجلوس مع بيريز ! خخخخخخ!