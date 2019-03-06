نظام السيسي أصيب بالجنون .. “جيش جرّار” يطارد والدة الاعلامي معتز مطر لاعتقالها!

كشف الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، الأربعاء، أن قوات الأمن الوطني المصري، تطارد والدته داخل النادي الأهلي بمدينة نصر لاعتقالها.

ونشر “مطر” صورةً من أمام بوابة النادي الأهلي، تُظهر حواجز امنية و”جيشاً جراراً” –كما وصفه- يحيط بالنادين تمهيداً لاعتقال والدته.

‏الصورة من امام بوابة النادي الاهلي بمدينة نصر ..حواجز امنية وجيش جرار يحيط بالنادي (الآااان) تمهيدا لاعتقال والدتي داخل النادي .. حسبنا الله ونعم الوكيل.. الله غالب#اطمن_انت_مش_لوحدك Posted by ‎الصفحة الرسمية للإعلامي معتز مطر‎ on Wednesday, 6 March 2019

‏جحافل الامن الوطني تطارد امي "الآن"داخل فرع النادي الاهلي بمدينة نصر .. اي مستنقع تغرق فيه البلاد والنادي وادارته ..اى… Posted by ‎الصفحة الرسمية للإعلامي معتز مطر‎ on Wednesday, 6 March 2019

وأمس الثلاثاء، كشف الإعلامي معتز مطر عن اختفاء اثنين من أشقائه وزوجاتهم وأربعة من أبنائهم في أعقاب خروجهم من النادي الاهلي بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن لمنزل والدته لتهديده والضغط عليه على خلفية الحملة التي أطلقها قبل أيام تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك” ولاقت تفاعلا واسعا.

وقال “مطر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” عاجل .. اختفاء اثنين من أشقاء الإعلامي معتز مطر ومعهم زوجاتهم و ابنائهم فور خروجهم من النادي الاهلي بمدينة نصر !! .. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

#عاجل .. اختفاء اثنين من أشقاء الإعلامي #معتز_مطر ومعهم زوجاتهم و ابنائهم فور خروجهم من النادي الاهلي بمدينة نصر !! .. حسبنا الله ونعم الوكيل #اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/no6h6vFtQ2 — معتز مطر (@moatazmatar) March 4, 2019

وكان “مطر” قد كشف عن قيام قوات الأمن بشن حملة مداهمات لمنازل عدد من أفراد عائلته، مساء الأحد الماضي، من بينهم منزل والدته ومنازل أشقائه بمحافظة القاهرة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “ذهب الأمن الوطني- بجيش جرار- فجر أمس إلى منزل والدتي (66 سنة) وقلبوا البيت رأسا على عقب، وتجاوزوا وفجروا، ثم ذهب الجيش الجرار إلى منازل أخوتي، كما تفعل العصابات تماما. ولهم أقول تجبروا ما شئتم فلن نتراجع قيد أنملة. قضى الأمر الذي فيه تستفتيان”.

وسبق أن تم اعتقال شقيقه مُعاذ مطر في شهر كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تُعلن السلطات المصرية عن مكان احتجازه إلا بعد مرور ستة شهور كاملة، تعرض خلالها، وفقا لمنظمات حقوقية، لتنكيل أمني كبير وظروف احتجاز قاسية.

وتم الزج بـ “مُعاذ” في ذات القضية التي يُحاكم فيها أنس، نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والتي تحمل رقم 640 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة أُسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وتأتي حملة مداهمة منازل بعض أفراد عائلة الإعلامي معتز مطر على خلفية الدعوة التي أطلقها منذ أيام قليلة، عبر برنامجه “مع معتز”، المُذاع على قناة الشرق الفضائية، بعنوان:”#اطمنانتمش_لوحدك”، والتي شهدت تفاعلا جماهيريا واسعا في عدد من المحافظات المصرية المختلفة يوم الأربعاء الماضي.

وأثارت الحملة التي أطلقها معتز مطر، بغرض كسر حاجز الخوف، غضبا وهجوما كبيرا ضده من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للنظام ومؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتلخص فكرة الحملة في إطلاق صفارات الإنذار أو الخبط بالأواني، للمشاركين في الحملة من البيوت وفوق أسطح المنازل، وفي الشوارع والميادين، وعبر إطلاق أصوات التنبيه (الكلاكس) الخاص بالسيارات، وهذا في توقيت مُحدد.