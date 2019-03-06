مستشار ابن زايد فرحاً بالانتصار العظيم: نحمد الله على انتهاء عصر المد الديني واندثار شعار الاسلام هو الحل

عبر مستشار ولي عهد ابو ظبي، عبد الخالق عبد الله، عن سعادته بما أسماه إنحسار المد الديني المتمثل في حركات الإسلام السياسي، حامدا الله على هذه النتيجة باعتبارها لجما للغلو والتطرف والمتاجرة بالدين. حسب قوله.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نحن احسن حالا بهزيمة داعش عسكريا وسياسيا، واندحار تنظيم القاعدة، وانحسار الاسلام السياسي الذي رفع شعار الاسلام هو الحل، وتبعثر تنظيم الاخوان الذي يعيش محنة لم يعشه منذ 80 سنة، ولجم الغُلو والتطرف والمتاجرة بالدِّين ونهاية سطوة رجال الدين وانتهاء عصر المد الديني”.

وأضاف:” نحمد الله على ذلك”.!

نحن احسن حالا بهزيمة داعش عسكريا وسياسيا واندحار تنظيم القاعدة وانحسار الاسلام السياسي الذي رفع شعار الاسلام هو الحل وتبعثر تنظيم الاخوان الذي يعيش محنة لم يعشه منذ 80 سنة ولجم الغُلو والتطرف والمتاجرة بالدِّين ونهاية سطوة رجال الدين وانتهاء عصر المد الديني. نحمد الله على ذلك — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 5, 2019

تغريدة عبد الخالق عبد الله كانت مثار ردود أفعال صاخبة وقوية ومنددة بتصريحاته، حيث دعاه المغردون لضرورة التفرقة بين الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، داعين إياه ان يشكر الشيطان على هذا الحال ولا يشكر الله، مؤكدين على انه لم يبق له إلا أن يشكر الله على الخروج من الإسلام.

الإخوان شيئ والإسلام السياسي شيئ

داعش شيئ والمتاجرة بالدين شيئ

وكيف تحمد الله على نهاية المد الديني ؟

عليك بحمد الشيطان على ذلك ! — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) March 5, 2019

انتم عنصر خبيث فى جسد هذه الامة لابد له من الكّى أو البتر حتى يستقيم باقى الجسد — بهلول (@b7loool) March 5, 2019

يقول صلى الله عليه وسلم : " ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به الكفر "



حتى العلمانية المتوحشة لم تعلن حربها على التمدد الديني فهم يؤمنون بحرية الاختيار ! — م.صالح بن اسحاق (@saleh55_es) March 5, 2019

باقي شوي وتقول نحمد الله ان نحن خرجنا من إلا سلام فقط كم متر وتوصلها استاذ/ عبد الخالق — Tawfiq Ali Bin Ali (@TawfiqaliB) March 5, 2019

"وانحسار الاسلام السياسي الذي رفع شعار الاسلام هو الحل"–

-هكذا وصل إلى قاع الدرك الأسفل من الخباثة والقذار، هذا الشيء اللي اسمه عبد الخالق عبد الله.. — hadiis3 (@abu_A_ZZ) March 5, 2019

إن الظلم لا يدوم وإن كانت له صولة وجولة فمهما طال ليل الظلم فإن صبح العدل سينبلج إن نامت أعين الظالمين فإن أعين المظلومين لا تنام مستيقظة ترسل سهامها إلى السماء وعين الله لم تنم ولن تنم

تنام عينك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لم تنم — محمد الامين مختار (@bbDoA3Av1k51gkK) March 5, 2019

لا لا لا

انا سوري وشايف عهر اعلامي ونفاق لحد القرف

بس هيك تغريدة

اقسم بالله راجعت حالي

حسبت اني شفت الاسم غلط

على فكرة اعهر من هيك ما عاد في ابدا

تفو والف تفو

او شكرا لانكن عم تكشفوا حالكم بالمجان — mohamad abo baker (@abobaker_sham) March 5, 2019

هذا تأكيد أن مشكلة الإمارات مع الإسلام ايه الأشيمط الهرم .. — أبوساااري✏ (@ssnnll502) March 5, 2019

يشار إلى أن السعودية والإمارات تعاديان الإخوان انطلاقا من دوافع ايديولوجية صرفة، وإن اختلفت طبيعة تلك الدوافع من دولة لأخرى.

فالنظام السعودي يؤسس شرعيته على فكرة طاعة ولي الأمر، بينما يمثل الإخوان نهجا مختلفا يواجه الأنظمة الحاكمة، ويشارك في الثورة عليها كما هو الحال في مصر واليمن، ويعادي السياسة الأمريكية، ويفضح الأنظمة المتعاونة معها، وبالتالي يمثل انتصار فكر الإخوان سقوطا لفكرة السمع والطاعة للحاكم، ما يسقط شرعية الأنظمة الحاكمة انطلاقا من تلك الفكرة.

وتخشى السعودية تسرب تلك الأفكار الإخوانية إلى الجماعات الأخرى التي لا تشارك اليوم في السياسة، فتقتدي بالإخوان وتشارك في الحياة السياسية، وربما مثلت تجربة التيارات السلفية في مصر بعد الثورة، حيث شاركت في الانتخابات لأول مرة، مؤشرا على جدية تلك المخاوف وأهميتها.

بينما يرى البعض أن الإمارات تسلك في الفترة الأخيرة منحىً علمانيا، معادٍ للتدين بشكل عام، ومن هذا المنطلق ترى في جماعة الإخوان خطراً على هذا النهج، حيث يمكنها إقناع الجماهير الخليجية -المحافظة أصلاً- برفضه.