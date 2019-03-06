فيديو| سيارة السلطان قابوس “المذهلة” التي يحتفظ بها المتحف التاريخي في الكويت

نشر ناشطون عبر “تويتر” مقطعاً مصوراً، يُظهر سيارة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان في المتحف التاريخي بدولة الكويت.

ووصف ناشطون السيارة الكلاسيكية للسلطان قابوس بالمذهلة.

وسيارة السلطان قابوس المعروضة في المتحف من طراز “ستوتز 1979”.

وتظهر السيارة داخل المتحف التاريخي، وقد وُضعت خلفها صورة كبيرة للسلطان قابوس.

ويحتوي متحف الكويت للسيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، على أندر السيارات في العالم بتقنياتها المختلفة.

ومن تلك السيارات ما استعمله الملوك والرؤساء بما فيها القوى العظمى نثل سيارة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً.