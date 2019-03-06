سيارة السلطان قابوس في المتحف التاريخي بالكويت
سيارة السلطان قابوس في المتحف التاريخي بالكويت
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فيديو| سيارة السلطان قابوس “المذهلة” التي يحتفظ بها المتحف التاريخي في الكويت

By وطن
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نشر ناشطون عبر “” مقطعاً مصوراً، يُظهر بن سعيد، سلطان في .

ووصف ناشطون السيارة الكلاسيكية للسلطان قابوس بالمذهلة.

وسيارة السلطان قابوس المعروضة في المتحف من طراز “ستوتز 1979”.

وتظهر السيارة داخل المتحف التاريخي، وقد وُضعت خلفها صورة كبيرة للسلطان قابوس.

ويحتوي متحف للسيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، على أندر السيارات في العالم بتقنياتها المختلفة.

ومن تلك السيارات ما استعمله الملوك والرؤساء بما فيها القوى العظمى نثل سيارة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً.

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