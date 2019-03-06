فيديو| تكلفتها 200 مليون دولار.. هكذا فجّر “صقر” طائرة عسكرية أمريكية خلال إقلاعها!

تعرّضت طائرة عسكرية أمريكية من نوع “بوينغ سي-17″، لحادثٍ غير متوقع، قبيل إقلاعها للمشاركة في عرض جوي خلال معرض “أفالون” للطيران.

ويُظهر فيديو لحظة ارتطام طائر كان يحلق في السماء بالمحرك، مما أدى إلى انفجاره في الحال بشكل قوي.

وقال موقع “بيزنس إنسايدر” إن ارتطام طائر بمحرك الطائرة يخلف في العادة آثارا مدمرة.ويعرف مطار أفالون بالصقور التي تحلق بجانب المدرجات، مما يجعل الطائرات دائما تواجه هذا النوع من الحوادث.

وألغى ربان الطائرة التي تزيد تكلفتها عن 200 مليون دولار، عملية الإقلاع وعاد إلى التوقف على المدرج، من أجل إخضاع المحرك لعملية تفتيش.