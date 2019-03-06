شاهد| “تمساح يهرب وينشر الرّعب” في شوارع الجيزة بمصر والحكومة تتدّخل فوراً

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمساح يتجول في الشارع العام، وقالوا إنه تمكن من تجاوز الحدود الأمنية والهروب من حديقة الحيوانات بالجيزة، ما اثار حالةً من الذّعر بين المصريين.





وردت الحكومة المصرية، ببيانٍ رسمي على الصور المتداولة، وقالت إنها صور “غير صحيحة” وإن الأنباء لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وتابع البيان: “كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة حالة من الذعر بين المواطنين”.

وشددت على أن جميع الحيوانات في الحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة مكثفة، وفق ما نقل موقع “مصراوي”.

وتضم الحديقة 70 تمساحا من مختلف الأعمار، من مراحل حديثي الولادة وتماسيح صغيرة وأخرى كبيرة، مضيفة “كلها لا تزال داخل الحديقة”.