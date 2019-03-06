شاهد| باسم يوسف يعود للشاشة للحديث عن “النظام” .. ولكن!

بثت قناة ”بي بي سي عربي“ البريطانية، إعلانا تشويقياً، للإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، حيث سيظهر على شاشتها في برنامجٍ غير سياسي.

وصحب الإعلان التشويقي تغطية لصوت يوسف، في إشارة إلى استخدام ألفاظ خارجة اضطرت القناة للتغطية عليها، وهو أسلوب اشتهر به.

واحدث باسم يوسف جدلا بسبب كلمة “النظام” التي تم التشويش عليها في الاعلان الترويجي، واعتقد كثيرون أنه يقصد النظام المصري.

ما هو النظام الذي شتم باسم يوسف بسببه أكثر من حديثه في الدين والسياسة؟ في حلقة جديدة من بي بي سي إكسترا التلفزيوني، مع الكوميدي والإعلامي باسم يوسف Bassem Youssef يكشف عن النظام الذي هوجم بسببه أكثر من أي نظام آخر؟ ترقبّوا الحلقة مساء الثلاثاء ٥ مارس الساعة ٥:٣٠ مساء بتوقيت غرينتش الثامنة والنصف بتوقيت مكة، على شاشة بي بي سي عربي BBC News عربي Posted by ‎BBC News عربي‎ on Monday, 4 March 2019

غير أن باسم يوسف خرج بتوضيح عبر حسابه في “فيسبوك”، وأكد أنه لا يقصد النظام المصري.

وقال: “أنا مش مسؤول عن أي حد بيقول أنا طالع أقول إيه. أنا بقالي فترة بتكلم عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة. و لا أنا طالع أتكلم عن سياسة ولا اَي شيء من هذا القبيل. دي شيء أنا بعمله من أكتر من خمس سنين، ومش مسؤول عن أي وسيلة تسويق مضللة”.

وتابع: “وده موضوع الحلقة بتاع بي بي سي اكسترا والمفروض تتوضح عن كده… موضوع النظام النباتي ده أنا باتكلم في من 2013، ومن قبل البرنامج ما يقف. وأنا ساعدت ناس كتيرة من خلاله وده نظام وموضوع منفصل تماما عن السياسة، وما بطلتش أتكلم فيه”.

انا مش مسئول عن اَي حد بيقول انا طالع أقول ايه . انا بقالي فترة باتكلم عن النظام الصحي عشان الأمراض المزمنة . و لا… Posted by Bassem Youssef on Tuesday, 5 March 2019

وكشف الإعلامي باسم يوسف في حلقة “بي بي سي إكسترا” التلفزيوني عن برنامجه الجديد والذي يتناول النظام الغذائي المسمى “whole food plant based die”.

باسم يوسف يكشف عن برنامجه الجديد حول الحمية الغذائية الإعلامي باسم يوسف Bassem Youssef يكشف في حلقة بي بي سي إكسترا التلفزيوني عن برنامجه الجديد والذي يتناول النظام الغذائي المسمى "whole food plant based die"، لمشاهدة الحلقة تابعوا شاشة بي بي سي عربي في إعادات الحلقة في الأوقات التالية: الأربعاء 05:30 GMT و GMT 09:30الخميس GMT 06:30 Posted by ‎BBC News عربي‎ on Tuesday, 5 March 2019

وباسم يوسف من أشهر الإعلاميين الساخرين، حيث سجل برنامجه الساخر “البرنامج” عقب ثورة كانون ثان/ يناير 2011، نسب مشاهدة عالية، وتنقل به بين أكثر من فضائية.

وتوقف البرنامج عقب فترة قصيرة من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في صيف 2013، الذي اعتاد باسم نقده في برنامجه.

وكانت آخر حلقات “البرنامج” قد عرضت تشرين ثان/ نوفمبر2013، سخر فيها من مسؤولين مصريين بينهم قائد الجيش آنذاك والرئيس الحالي بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.

وغادر باسم يوسف البلاد عقب وقف برنامجه، حيث يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين.