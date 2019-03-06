تفاصيل مروعة.. أب مصري يغتصب بناته الـ3 وإحداهنّ حملت منه والقضاء يصدر حكمه!

أيدت محكمة جنايات “شبين الكوم” في المنوفية، الأربعاء، حكم الإعدام على مواطن مصري بعد اتهامه بمعاشرة بناته الثلاثة، بعد تهديدهن بالقتل، وحملت إحداهن منه طفلا.

وجاء تأييد المحكمة بعد تصديق مفتي مصر على الحكم، وأخذ رأيه الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، بعدما ألقى الأمن القبض على فلاح لقيامه بمعاشرة بناته 33 عاما متزوجة، و28 عاما مطلقة، و13 عاما طالبة، وذلك عقب تلقي بلاغ من زوجته.

وجاء البلاغ بعدما اكتشفت الزوجة عدم وجود الطفلة الصغرى في المنزل، على الفور توجهت للحقل بالبحث عنها وكانت الفاجعة والصدمة المروعة، بعد أن اكتشفت أن الأب يعاشر ابنته معاشرة الأزواج، ولما اصطحبت ابنتها أكدت لها أن والدها اعتدى عليها أكثر من مرة، وعندما كانت ترفض يهددها بالقتل هي ووالدتها.

واكتشفت الأم أن الواقعة تكررت مع بناتها الثلاث أولهم كانت الكبرى “متزوجة” التي رفضت زيارة منزل والديها لمدة عام، وعندما ذهبت إليها والدتها وشقيقتها الصغيرة، رفضت أكثر من مرة الذهاب معهم، وخوفها من سؤال زوجها كل مرة قامت بالذهاب معهم، وقام الأب بمعاشرتها عقب تهديدها بسلاح أبيض، عندما حضر إلى المنزل ووجدها بمفردها هددها في حالة عدم الحضور إليه مرة كل شهر سيقوم بقتل والدتها ومعاشرة شقيقتها الصغيرة، كما قام بمعاشرة ابنته الوسطى حتى حملت منه طفلا.