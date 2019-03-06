ابن سلمان يستغل صندوق الاستثمارات السعودي لإحالة المشاريع لشركات تابعة له شخصيا

زعم حساب شهير بموقع التواصل تويتر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يستغل صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتحقيق مصالح شخصية وإحالة المشاريع لشركات يملكها.

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص على تويتر، قال في تغريدة له رصدتها (وطن): “يقوم ابن سلمان ومن خلال صندوق الاستثمارات بإحالة المشاريع لشركات تابعة له، حتى أن بعضها تُنشأ بعد إقرار المشروع”

يقوم ابن سلمان ومن خلال صندوق الاستثمارات بإحالة المشاريع لشركات تابعة له، حتى أن بعضها تُنشأ بعد إقرار المشروع، مثل شركة القدية، التي أنشأت في مطلع مايو ٢٠١٨ (رغم أن الإعلان عن المشروع كان في ٢٠١٧)، حيث ستكون هذه الشركة هي المسؤولة عن تنفيذ وتطوير القدية، ثم إدارتها بعد الإنجاز. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 6, 2019

وتابع ضاربا المثل بشركة “القدية” التي أنشأت في مطلع مايو ٢٠١٨ (رغم أن الإعلان عن المشروع كان في ٢٠١٧). مضيفا: “حيث ستكون هذه الشركة هي المسؤولة عن تنفيذ وتطوير القدية، ثم إدارتها بعد الإنجاز.”

وكانت وكالة الأنباء السعودية أفادت خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لبكين، بأن صندوق الاستثمارات العامة وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الصين في مجال الطاقة المتجددة

وقالت الوكالة إن مذكرة التفاهم تضمنت “رغبة صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة، وذلك من أجل جعل المملكة مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال”.

أضافت أن المذكرة ستسهم في “تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة خلال الأعوام العشرة القادمة”.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق مالي سعودي، تأسس سنة 1971، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.