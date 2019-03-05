وكالة “بلومبرغ” الأمريكيّة تُعطيكم إجابة مُقنعة عن أسباب تدفعكم لزيارة سلطنة عمان

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن سلطنة عمان تتصدّر قائمة الدول السياحية؛ لما تملكه من أجواء صحية ومناظر خلابة تشعر السائح بالسعادة.



وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني ومقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” إنه إذا أردت التمتع بالصحة والسعادة عليك التوجه إلى كندا وهولندا وسنغافورة وسلطنة عمان.



وأشارت “بلومبرغ” في تقريرها إلى ما تتمتع به السلطنة التي حلت بالمرتبة الثانية بعد كندا من حيث معدلات الإستقرار والنمو في كافة المجالات.



وأكدت الوكالة ان سلطنة عمان أصبحت في مصاف الدول المتقدمة في مؤشرات الصحة والسعادة والثروة.



وأكدت الوكالة على ان العديد من الدول سجلت تراجعا في هذه المعايير، موضحةً ان السلطنة أصبحت من بين أعلى 10 دول في مؤشر الرفاهية الذي يتضمن معدل الإنفاق ومتوسط العمر والرضا.