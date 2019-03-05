ماليزيا على وشك ترحيلهم.. استنفار ومطالبات واسعة بإنقاذ 4 معارضين مصريين محكوم عليهم بالمؤبد قبل فوات الأوان

أكد الإعلامي المصري المعروف سامي كمال الدين، أن ماليزيا قامت باحتجاز 4 قيادات إخوانية شبابية، مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتقوم بإنهاء الإجراءات حاليًا لتسليمهم إلى السلطات المصرية.

ونشر “كمال الدين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) قضية الشباب وأنهم في مطار ماليزيا في طريقهم لترحيلهم إلى مصر.

Kami merayu kepada pihak berkuasa Malaysia untuk tidak mengusir empat remaja Mesir yang ditahan oleh pasukan keselamatan Malaysia ke Republik Arab Mesir, yang boleh membahayakan nyawa mereka#malaysiagazette #Malaysia @chedetofficial @mahathirar

نداء إلى #ماليزيا pic.twitter.com/uiHyeO4YeY — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 5, 2019

وكشف أحد شباب الجماعة عن أسماء هؤلاء الشباب، وهم محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفي، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفي، عزمي السيد محمد إبراهيم.

فيما أشارت مصادر- حسب مواقع محلية- إلى أن هناك اتصالات تجري على أعلى مستوى، لمحاولة تدخل أمير قطر والرئيس التركي لدى السلطات الماليزية، للإفراج عن هؤلاء الشباب أو طلب استضافتهم في أى من البلدين، وسط حالة غضب عارم بين شباب الجامعة في الخارج.

ومؤخرًا سلمت السلطات التركية، الشاب الإخواني محمد عبدالحفيظ المتهم في قضية اغتيال النائب العام إلى مصر، بعد وصوله من الصومال إلى مطار أتاتورك التركي، والذي رفض دخوله البلاد لعدم وجود أوراق او تصريح له بذلك، وعلى الفور قامت السلطات التركية بتسليمه لمصر، وهو الأمر الذي أحدث ثورة داخل الجماعة، وأعلنت السلطات التركية عن فتح تحقيق موسع في القضية، كما نشرت بيانات داخل جبهات الإخوان تتبرأ من تقصيرها في محاولة منع ترحيل الشاب الإخواني، وطالت الاتهامات قيادات داخل الجماعة ما أحدث حالة انشقاق وغضب متصاعد.