لأوّل مّرة.. محاولة اغتيال لـِ”ابن سلمان” خطط لها شقيقُه.. إليكم كيف كانت ستُنفّذ ولماذا انفضح أمرُها
فجّر حساب “العهد الجديد” المعروف في موقع “تويتر”، مفاجأة، من العيار الثقيل، تتعلّق بمحاولة استهداف ولي العهد السعودي واغتياله من قِبَل أحد أشقائه.
ووفقاً لـِ “العهد الجديد” فإن محمد بن سلمان اعتقل شقيقه بندر بن سلمان؛ بعد خطط الأخير كان لاستهدافه بعملية اغتيال.
وأوضح أنه كان من المفترض أن تُنفذ عملية الاغتيال من قبل أحد الضباط في القصر الملكي.
وقال “العهد الجديد” إن ذلك الضابط وشى بالأمر، فزُجّ بـِ”بندر” في السجن، وتم مكافأة الضابط بمبلغ 10 مليون ريال.
واليوم الثلاثاء، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن إشارات متزايدة على وجود “شقاق مزعزع” محتمل بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد، مؤكدةً لصحيفة أن الملك سلمان غضب من التحركات الأخيرة التي قام بها الأمير محمد ضده.
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