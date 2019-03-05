لأوّل مّرة.. محاولة اغتيال لـِ”ابن سلمان” خطط لها شقيقُه.. إليكم كيف كانت ستُنفّذ ولماذا انفضح أمرُها

فجّر حساب “العهد الجديد” المعروف في موقع “تويتر”، مفاجأة، من العيار الثقيل، تتعلّق بمحاولة استهداف ولي العهد السعودي واغتياله من قِبَل أحد أشقائه.

ووفقاً لـِ “العهد الجديد” فإن محمد بن سلمان اعتقل شقيقه بندر بن سلمان؛ بعد خطط الأخير كان لاستهدافه بعملية اغتيال.

وأوضح أنه كان من المفترض أن تُنفذ عملية الاغتيال من قبل أحد الضباط في القصر الملكي.

وقال “العهد الجديد” إن ذلك الضابط وشى بالأمر، فزُجّ بـِ”بندر” في السجن، وتم مكافأة الضابط بمبلغ 10 مليون ريال.

من الأنباء التي لدينا بشأن اعتقال محمد بن سلمان لأخيه بندر بن سلمان .. أن الأخير كان يخطط لاستهداف ابن سلمان بعملية اغتيال، وكان من المفترض أن تُنفذ من قبل أحد الضباط الذين في القصر، إلا أن الضابط وشى بالأمر، فزُجّ ببندر في السجن، وتم مكافأة الضابط بمبلغ 10 مليون ريال. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 4, 2019

واليوم الثلاثاء، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن إشارات متزايدة على وجود “شقاق مزعزع” محتمل بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد، مؤكدةً لصحيفة أن الملك سلمان غضب من التحركات الأخيرة التي قام بها الأمير محمد ضده.