في الإمارات.. فتاة تنتحر بجرعة مخدرات وتترك رسالة لعشيقها كشفت فيها السبب!

تسبب شخص في الإمارات، في وفاة فتاة كانت تحبه، بعد أن سهّل لها تعاطيها المواد المخدرة، حيث أقدمت الفتاة على الانتحار، بعد علمها بأن المتهم قرر الارتباط بأخرى.

وتبيّن أن الفتاة في العقد الثالث من العمر أرسلت إلى حبيبها 26 عاماً رسالة تقول فيها: “مستحيل أن أكون سبباً في مشكلات لك، حتى لو أموت، قررت أن أكون طيفاً مرّ بحياتك”.

وعبّرت الفتاة في رسالتها له عن عشقها له، ومعاناتها النفسية بعد أن أبلغها عبر رسالة إلكترونية بأنه لا يريد التواصل معها مرة أخرى.وفق صحيفة “الإمارات اليوم”

وبيّنت تحقيقات القضية أن الفتاة التي عثر عليها متوفاة داخل مركبتها، نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، كانت تعمل في مؤسسة محلية، وفي شهر رمضان الماضي، قام المتهم بالتطوع للعمل في المؤسسة ذاتها، حيث عمل تحت إشراف المتوفاة، وحين أرادت الأخيرة الارتباط بالمتهم، قطع العلاقة معها، ولما علمت بذلك جن جنونها، وأقدمت على تعاطي المؤثر العقلي للتخلص من حياتها.

وخفضت محكمة الاستئناف العقوبات التي أصدرتها محكمة أول درجة بحق المتهم، من السجن خمس سنوات عن جريمة تسهيل التعاطي، وسنتين عن جريمة حيازة المواد المخدرة إلى السجن ثلاث سنوات عن جريمة التسهيل، وستة أشهر عن الحيازة.