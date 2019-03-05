“القاتل وحارسه الملاك القذر”.. “شاهد” كيف أصبح ابن سلمان مثار سخرية العالم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر كيف سخر كرنفال مدينة دوسلدورف الألمانية السنوي، هذا العام، من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ووفقا للصور والفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد حل “ابن سلمان” ضيفا على المهرجان حاملا منشارا يقطر بالدماء التي غطت ملابسه في حين يطير الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلفه بجناحين كالملائكة.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1102680112712044549

وبحسب الصور والفيديوهات فقد كتب على المجسم عبارة تقول:” “القاتل وحارسه الملاك القذر”، في إشارة لقتل “خاشقجي”، ودفاع ترامب عن ولي العهد السعودي.

https://twitter.com/Mubarak_Gen1/status/1102618441809305601

واعتادت “دوسلدورف” منذ سنوات طويلة، على تنظيم كرنفال محلي، تشارك فيه مئات الفرق والفعاليات الفنية، وتصنع لأجله مجسمات كبيرة تحمل الكثير منها رسائل سياسية بطريقة ساخرة.