الجيش السلطاني العُماني يصدر إعلانا لتوظيف “الذكور والإناث” في هذه التخصصات

نشر حساب “التوجيه المعنوي” التابع للجيش السلطاني العماني إعلانا صادر عن وزارة الدفاع عن فتح باب التوظيف للذكور والإناث في عدد من التخصصات.

ووفقا لما هو معلن، فقد أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالجيش السلطاني العماني وبالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة عن فتح باب التجنيد (إناث) من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله كموسيقيات بموسيقى الجيش السلطاني العماني لعام ۲۰۱۹م.

وأوضحت الوزارة بأن فترة التسجيل ستكون لمدة أحد عشر يوماً من تاريخ ٦ مارس ۲۰۱۹م إلى ١٦ مارس ۲۰۱۹م.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التجنيد للذكور من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله كجنود مستجدين لعام ۲۰۱۹م، وذلك لمدة أحد عشر يوماً من تاريخ ٦ مارس ۲۰۱۹م إلى ١٦ مارس ۲۰۱۹م.

وأشارت إلى أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على التفاصيل عن طريق زيارة موقع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة: (WWW.pamr.gov.om) وللاستفسار الاتصال بمركز اتصالات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة على الرقم ٨٠٠٧٧٥٧٥