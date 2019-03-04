وزير الخارجية القطري يكشف آخر تطورات الأزمة الخليجية وهذا ما قاله عن الجهود الكويتية

نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود أي تحركات جيدة في إطار الأزمة الخليجية، سوى الجهود الكويتية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين: “لا يوجد حتى الآن أي تحركات جديدة في إطار الأزمة الخليجية سوى الجهود التي تقوم بها الكويت”.

وأضاف: “لا توجد أي بوادر لتغير في المواقف… نفس المنهجية ونفس الآلية المتبعة”.

وأشار: “نحن جاهزون طالما كانت دول الحصار مستعدة للدخول في حوار”.

ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، بدأت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب “مصر”، حصاراً على قطر وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية بشكل مفاجئ.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.