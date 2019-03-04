وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
الهدهد

وزير الخارجية القطري يكشف آخر تطورات الأزمة الخليجية وهذا ما قاله عن الجهود الكويتية

By وطن
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نفى القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود أي تحركات جيدة في إطار الأزمة الخليجية، سوى الجهود الكويتية.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين: “لا يوجد حتى الآن أي تحركات جديدة في إطار الأزمة الخليجية سوى الجهود التي تقوم بها ”.

وأضاف: “لا توجد أي بوادر لتغير في المواقف… نفس المنهجية ونفس الآلية المتبعة”.

وأشار: “نحن جاهزون طالما كانت دول الحصار مستعدة للدخول في حوار”.

ومنذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، بدأت والإمارات والبحرين إلى جانب “مصر”، حصاراً على وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية بشكل مفاجئ.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

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