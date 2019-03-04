طارق السويدان يكشف موقفه من الأحداث الضخمة التي يشهدها العالم العربي.. انحاز لهذا الصف

دعم الداعية الكويتي المعروف الدكتور طارق السويدان، تظاهرات الشعب الجزائري وهاجم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لتمسكه بالحكم رغم رفض شعبه له.

وقال “السويدان” في سلسلة تغريدات له أشار فيها لما يحدث على الساحة الجزائرية دون تصريح :”قال لا يجوز خروج الشعب على الحاكم .. قلت : لا يجوز خروج الحاكم على الشعب”

قال : لا يجوز خروج الشعب على الحاكم



قلت : لا يجوز خروج الحاكم على الشعب — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) March 4, 2019

وأكد الداعية الكويتي أن موقفه في كل الأحداث الضخمة الجارية في العالم العربي، يتلخص في أنه في صف الشعوب.. حسب وصفه.

موقفي في كل الأحداث الضخمة الجارية في العالم العربي :



أنا في صف الشعوب . — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) March 4, 2019

كما دعا السويدان مصرحا باسم الجزائر هذه المرة:”اللهم احفظ #الجزائر و #السودان من كل سوء واجعل عاقبة الأمور فيهما إلى خير”

اللهم احفظ #الجزائر و #السودان من كل سوء واجعل عاقبة الأمور فيهما إلى خير — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) March 4, 2019

ودائما ما تقابل تغريدات “السويدان” بهجوم عنيف من قبل أذرع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذين يعتبرون دعم “الربيع العربي” وحرية الشعوب في تقرير مصيرها هو دعم للفوضى والخراب.

وانطلقت احتجاجات ليلية في عديد المحافظات الجزائرية، مباشرة بعد تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه لولاية خامسة لدى المجلس الدستوري.

وأظهرت فيديوهات نشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورا لمظاهرات شارك فيها المئات في عدة مدن جزائرية، رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.