شاهد| وفاة نجمة برنامج “ذا فويس” بجلطة قلبية .. زوجها لم ينجح في انعاشها لحين وصول الإسعاف

أُعلن عن وفاة المشتركة، السابقة في برنامج “ذا فويس” بنسخته الأمريكية، “جانيس فريمان”، البالغة من العمر 33 عاماً، في مستشفى بولاية كاليفورنيا بسبب جلطة دموية.

وبدأت”جانيس” تعاني من صعوبة بالتنفس خلال وجودها في كاليفونيا فاتصل زوجها بالنجدة وحاول أن ينقذها من خلال إنعاش قلبها، إلا أنه لم يستطع ان يخلصها.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تقارير الأطباء كشفت أن “جانيس” توفيت نتيجة جلطة دموية وصلت إلى قلبها.

يُذكر أن جانيس عرفت شهرة واسعة حين شاركت في الموسم الـ 13 من برنامج “ذا فويس”، وانضمت إلى فريق مايلي سايرس حينها.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أن “جانيس” كانت قد تغلبت على سرطان عنق الرحم.