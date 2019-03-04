أمير سعودي يسأل عن شرعية القصاص من المحرضين والمستأجرين لتبرير مقتل خاشقجي وإعدام المعارضين في السجون

فيما اعتبره ناشطون تحريضا ضد المعتقلين السياسيين ومحاولة تبرير قتل الصحافي جمال خاشقجي، خرج الأمير السعودي المقرب من النظام سطّام بن خالد آل سعود يحرض على معارضي ابن سلمان ويقترح القصاص منهم في محاولة منه لجس نبض الشارع السعودي.

وأجرى الأمير السعودي استفتاء عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدته (وطن) قال فيه “هل تؤيد القصاص للمحرض، والمستأجر؟”.

هل تؤيد حكم القصاص للمحرض و المستأجر — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) March 1, 2019

الاستفتاء الذي تفاعل معه أكثر من 62 ألف شخص وأيد نحو 68% منهم ما القصاص الذي تحدث عنه الأمير خالد.

ولفت ناشطون إلى أن ذلك يعد تحريضا صريحا على المعتقلين السياسيين، وتمهيدا من النظام لحملة إعدامات مجحفة بحقهم بعد جس نبض الشارع.

وبعد نتيجة التصويت، نشر سطام بن خالد تغريدة أخرى بها صورة للنتيجة وعلق بقوله:”كان سبب التصويت هو رساله فقط للحاقدين على الوطن أن أبناء الوطن خلف ولاة الأمر وأنه لا مكان للخونه والعملاء في وطننا”

وتابع:”فنسبة التصويت والردود الحاسمة والقوية من أبناء الوطن أزعجتهم وأثارت غضبهم”

كلي ثقه بالعدل والإنصاف في الوطن وأن الحكم سيكون بيد القضاء وليس بالتصويت



وكان سبب التصويت هو رساله فقط للحاقدين على الوطن أن أبناء الوطن خلف ولاة الأمر وأنه لا مكان للخونه والعملاء في وطننا

فنسبه التصويت والردود الحاسمه والقويه من أبناء الوطن أزعجتهم وأثارت غضبهم pic.twitter.com/92IsZRmNKz — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) March 4, 2019

الأمر الذي دفع ناشطون للتأكيد على أن هذا الاستفتاء متعمد إظهاره بهذه النتيجة، عبر مشاركة كبيرة لحسابات تابعة للذباب الإلكتروني به، لإعطاء تصور وانطباع مزيف بأن الشعب السعودي موافق على إعدام معتقلي الرأي.

ويتزامن تصويت الأمير السعودي مع إعلان النيابة العامة انتهاء تحقيقاتها مع الموقوفين، من الدعاة، والنشطاء، والأكاديميين، الذين وجهت لهم عدة تهم متعلقة بالإرهاب.