نساء من السعودية يعذبن في السجون وصالح المغامسي مشغول بفتوى حول “لبس العقال”

تزامناً مع تعذيب السعوديات في سجون النظام، شغل الداعية السعودي المثير للجدل صالح المغامسي نفسه في الحديث عن “لبس العقال” هل هو حلال أم حرام.

وبعد أيام من تناول إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني للمسألة، عاد الداعية السعودي مطبل “ابن سلمان” الاكبر للحديث عن حكم لبس العقال.

وخلال استضافته على برنامج “الأبواب المتفرقة” المذاع على شاشة “mbc” قال “المغامسي” “جرت العادة من عهد أبي يوسف قاضي القضاة في زمن العباسيين أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به يُعرفون به عن الناس، من سبقنا في هذه البلاد مثل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه، ثم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليهم جميعاً مضوا على هذا الأمر ولم يكونوا يلبسوا العقال فتبعهم من ينتسب إلى العلم على مثل هذا الحال”.

وتابع المغامسي قائلاً: “لا توجد أي غضاضة أبداً في لبس العقال، بل الأقرب إلى لبسه أفضل، يعني نحن العلماء لا يلبسونه، وفي ظني لو لبسوه لكان أكمل، لكن مضى هذا الأمر. والآن ما هي الشهرة؟ الشهرة هي أن تخالف الحال فإذا جاء عالم ولبسه يعني وكأنه يريد أن يشتهر به، وإذا تركه غير العالم فلأنه أراد أن يشتهر”، ملقياً الضوء على أن لبس العقال “ليس حراماً أو شبهة وللسعوديين فخر”.

وبدأ الجدل بعد مقطع فيديو للداعية المثير للجدل، عادل الكلباني، ظهر فيه وهو يرتدي العقال على الهواء، ما فتح نقاشاً كبيراً حول حكم ذلك عند رجال الدين وما جرت عليه العادات والتقاليد في المجتمع السعودي

ارتداء الكلباني للعقال جاء خلال مقابلة أجراها معه “ترند السعودية” في 28 فبراير الماضي، حيث قال خلال وضع العقال على رأسه بطلب من مقدم البرنامج: “أخاف يعتبرونها فتوى، يقولوا الكلباني يفتي بجواز لبس العقال، ما في مشكلة بالعقال. خلص إنتو (أنتم) ساووها (افعلوها) فتوى بعد”.

تصريحات “المغامسي” حول “العقال” أثارت سخرية الكثير من المغريدن الذين أكدوا أن يريد يريد إعطاء صورة عصرية عن دعاة المملكة، عبر تحليل أمور لم يقم أحد بتحريمها سابقا.

وقال المغردون إن المغامسي تجاهل كافة المواضيع الهامة في المنطقة، والتي تهم الأمة الإسلامية، وركز على لبس العقال وارتباطه بالتراث السعودي.