متجاهلاً استبداد ابن زايد.. عبدالخالق عبدالله يسخر من بوتفليقة بعد مظاهرات مليونية

سخر مستشار ولي عهد ابو ظبي عبد الخالق عبد الله، من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقب تقديمه أوراق ترشحه لولاية خامسة في رئاسة الجزائر، متجاهلاً في الوقت ذاته استبداد ولي نعمته محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الذي يقمع الحريات في بلاده.

وقال “عبد الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حملت في طياتها سخرية من “بوتفليقة”:” قدم قبل قليل اوراق ترشحه لدورة رئاسية خامسة. الله يكون في عون الجزائر.”

قدم قبل قليل اوراق ترشحه لدورة رئاسية خامسة. الله يكون في عون الجزائر. pic.twitter.com/GNEWVrCh0k — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 3, 2019

واضاف في تغريدة اخرى مذكرا “بوتفليقة” بالجماهير الغاضبة التي خرجت ضد ترشحه لعهدة خامسة قائلا:” الم يشاهد هذه الجموع البشرية المليونية التي تطالب بعدم ترشحه لولاية خامسة.”

الم يشاهد هذه الجموع البشرية المليونية التي تطالب بعدم ترشحه لولاية خامسة. pic.twitter.com/zwzCubJrIf — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 3, 2019

الغريب في تغريدات مستشار ابن زايد انه “تجاهل” أو “تناسى” ما يفعله ابن زايد بشعبه من قمع الحريات ومؤخرا وجهت له منظمات حقوقية رسائل عديدة للافراج عن معتقلة في سجونه تتعرض للتعذيب رغم ما تعانيه من مرض السرطان

وكان وفد حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد وصل مساء الأحد، إلى مقر المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه لولاية خامسة، بحسب صحيفة “البلاد” المحلية.

وقالت الصحيفة: إن مركبات محملة باستمارات الترشح الخاصة ببوتفليقة، وصلت إلى مقر المجلس الدستوري.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر، بأن عبد الغني زعلان سيقرأ مساء اليوم الأحد، رسالة من الرئيس بوتفليقة “موجهة للأمة تحوي قرارات مهمة وملموسة”.

مركبات كبيرة محملة باستمارات الترشح الخاصة بالرئيس بوتفليقة تصل إلى مقر المجلس الدستوري pic.twitter.com/xrJZG792sA — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) March 3, 2019

وتنتهي منتصف ليلة الأحد الإثنين بتوقيت الجزائر، المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 نيسان/ أبريل المقبل.

والسبت، أعطى المحيط الرئاسي إشارات بعزم بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة بعد قرار مفاجئ بإقالة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وتعيين وزير النقل عبد الغني زعلان مكانه.

كما قام بوتفليقة (82 عاما) بنشر ذمته المالية في صحيفة “المجاهد” الحكومية، وهي إحدى الشروط القانونية للترشح، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه قد يفوض مدير حملته، الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

في سياق متصل، أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مقاطعته للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

وأشار بن فليس، إلى أن سبب عدم ترشحه، “عدم توفر الشروط المناسبة لتنظيم الاستحقاقات، في سياق الظروف الحالية”.