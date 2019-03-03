لرفع مستوى “حميمية” التطبيع.. الإمارات والسعودية تُشاركا إسرائيل هذا التدريب العسكري الضخم

فيما يبدو أنه سعي إماراتي ـ سعودي لرفع مستوى “الحميمية” في التطبيع الذي صار مكشوفا مع الاحتلال، تشارك قوات سعودية وإماراتية مع قوات عدد من الدول بينها قوات إسرائيلية في تمرين «العلم الأحمر – 2019»، الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأسبوعين القادمين.

ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في العام 1975 من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك في النسخة الثانية من تمرين «العلم الأحمر 2019»، إضافة إلى القوات الجوية الأميركية كلاً من السعودية، بلجيكا، هولندا، وسنغافورة.

وجرت العادة أن تشارك إسرائيل في هذه المناورات أيضا، ولا تعلن الدول الخليجية هذه المشاركة الإسرائيلية ولكن الإعلام الإسرائيلي هو الذي يكشفها.

ورغم المناورات الكثيفة التي تشارك فيها السعودية والإمارات سنويا، فإن القادة العسكريين الأمريكيين يشتكون كثيرا من ضعف أداء القوات الخليجية وخاصة القوات الجوية.

ويدلل القادة الأمريكيون على أقوالهم بالأداء في اليمن إذ تقصف طائرات أبوظبي والرياض الأهداف المدنية في الغالب ليس بسبب معلومات استخبارية مغلوطة وإنما لأن مهاراتهم ضعيفة، على حد تعبير قادة عسكريين أمريكيين.