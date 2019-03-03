قامة علميّة نادرة .. رحيل البروفيسور سالم تبوك يفجع العُمانيين.. هكذا نعوه وهذه آخر محادثة معه

فُجع العُمانيون اليوم الأحد بوفاة البروفيسور في علم الاجتماع والأكاديمي بجامعة السلطان قابوس سليم تبوك، حيث اتشحت موقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزنا على فقدان هذا القامة العلمية النادرة.



وتكريما وحبا له، دشن الناشطون العمانيون على موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك تصدر قائمة الهاشتاجات المتداولة في السلطنة.





وعبر الهاشتاج، نعى العمانيون البروفيسور “سليم تبوك” حيث اعتبروا ان وفاته تمثل خسارة كبيرة للسلطنة، مشيدين بعلمه وتواضعه وإنجازاته العلمية، مستذكرين مناقبه الحسنة وتواضعه اللامحدود.

#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك



اليوم يودعنا الأستاذ سالم تبوك وهو دكتور

علم الاجتماع في جامعة السلطان قابوس،

ومن الشخصيات الاستثنائية في عُمان.



ورغم إعاقته إلا أنه ظل يُدرس طيلة

السنوات الماضية بدون كلل أو ملل.



رحم الله الأستاذ الجليل سالم تبوك وأعان

أهله وطلبته ومحبيه على فقده🙏 pic.twitter.com/eUX7kmsADc — علوي المشهور (@alwi_999) March 3, 2019

رحل ركنٌ أساسي من أركان جامعة السلطان قابوس الأكاديمي، رحل بمن آمن بالشباب العُماني وبطاقتهم العلمية الكبيرة، نسأل الله أن يسكنك في فسيح جناته. #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك https://t.co/gx3I2MWFno — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 3, 2019

كنت مثال الصبر والإخلاص والتضحية والتفاني في العمل، وكنت محاورا ذكيا، واسع الأفق، تفرح بالحوار وتعدد الآراء، وتمقت التلقين واحتكار الكلمة.

كنت صديق طلابك، تكسر المسافة بينك وبينهم، وتسمح لهم بكل صور الاختلاف مع رأيك، بل وتُحرضهم على ذلك!

رحمك الله. #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك pic.twitter.com/6FdpQxSkbe — الحبيب سالم المشهور (@AlmashoorSs) March 3, 2019

قصة نضال سطّرها الدكتور سالم في سبيل العلم والمعرفة وأصبح رائداً في أول جامعة بالسلطنة #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك مؤلماً لنا جميعاً ولكل من عرف هذه الشخصية الرائعة فقد عمل على دفع الطلبة الجامعيين وتشجيهم لبذل المزيد من الجهد مهما كانت الظروف

فهو نموذجاً لتحدي كل الصّعاب pic.twitter.com/R3stBJmHBB — هيثم تبوك (@HaithamTabook) March 3, 2019

رحلت وستبقى ذكراك بيننا

رحلت وقصة نجاحك باقية بينهم

رحلت وقلوب الجميع تحزن لفراقك



رحلت وبقي الكرسي يسأل :

من سأحمل من بعدك ؟؟؟؟



(رحمك الله وأسكنك فسيح جناته )



#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك pic.twitter.com/GsM9QEbpuQ — محمود تبوك (@Ms12omanTabook) March 3, 2019

لم يكن شخص عادي:

كان أقوى من المستحيل,

و أشد من العجز,

وضاحك رغم كل أسباب الغضب.



ترك الكرسي والجامعة وظفار وعُمان

في حزن

وذهب الى رب السماوات والأرض

وهو كعادته مبتسم.#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك — سعيد البرعمي (@AlBarami) March 3, 2019

#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك

ايها المعلم الذي حمل ذاكرة المجتمع العُماني:

كنتُ مدهوشة بحديثك ذو اللكنة (الجبالية) وانا في مقاعد الجامعة؛كيف لعقلٍ (فذّ) ان يضيء بيننا..لم يوقفك كرسيك يومًا..

بل حرَّكت أجيالاً في الجامعة

كان لي شرف ان اتتلمذ يومًا على يديك..

الرحمة لروحك العطرة! pic.twitter.com/2NQTW5fUU7 — نعمـة الكندي (@alkindia07) March 3, 2019

رحمك الله واسكنك فسيح جناته



طردت الياس من قلبك ووصلت لما تطمح اليه رغم الاعاقه لم تجعلها سبب امام حلمك

احبوك اهلك وقبيلتك واصدقائك وطلابك

قصة حياتك تحكى للاجيال ويستفيد منها من يعرف البرفيسور سالم تبوك.



الله يرحمك…



#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك pic.twitter.com/6mpz4VviAP — ياسر تبوك (@YasserTabook) March 3, 2019

الصور الاكثر انتشاراً في مواقع التواصل الاجتماعي صور البروفيسور سالم تبوك رحمه الله صاحب المقوله الجميلة 🌹أن لم نراهن على الشباب العماني فسنخسر كل شي🌹#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك pic.twitter.com/PMSLZIKPpT — الأكثر انتشاراً (@Aminar_of_Oman) March 3, 2019

خالص العزاء للوسط الأكاديمي وللسلطنة عموماً #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك استاذ الأنثروبولوجيا بقسم #علم_الاجتماع بجامعة السلطان قابوس، قامة علمية تحدت الإعاقة ونذرت نفسها للوسط الأكاديمي، رحم الله د.سالم وأسكنه فسيح الجنان برحمته وعفوه. pic.twitter.com/5SujvCMT49 — مبارك الحمداني (@ma_writer) March 3, 2019

يشار إلى ان البروفيسور سالم تبوك هو دكتور علم الاجتماع في جامعة السلطان قابوس، ومن الشخصيات الاستثنائية في عُمان.

ورغم إعاقته الجسسدية إلا أنه ظل يُدرس طيلة السنوات الماضية بدون كلل أو ملل.

وفي بداية عهد النهضة ابتعث الى بريطانيا ودرس وعاش هناك ٢٠ عام تقريبا وتخصص في علم الاجتماع واصبح فيما بعد محاضر في علم الاجتماع بجامعة السلطان قابوس له فكر نير وقلب سليم يحبه كل من التقى به وعرفه توفي فجر اليوم عن عمر يناهز ٦٠ عاما#خزانة_ظفار #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك — البارق الشرقي🇴🇲 (@salalah2019) March 3, 2019

آخر دردشة بينا قبل وفاته، أوجعني كثيرا رحيلك يا أب قبل أن تكون دكتور بالنسبة لي.. سأفتقد كلامك الابوي المحفز كثيرا رحمة الله عليك🙏🏼💔

#رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك pic.twitter.com/ExH1GPgC9g — عبدالله العامري (@bin_mo7med) March 3, 2019