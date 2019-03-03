قامة علميّة نادرة .. رحيل البروفيسور سالم تبوك يفجع العُمانيين.. هكذا نعوه وهذه آخر محادثة معه
فُجع العُمانيون اليوم الأحد بوفاة البروفيسور في علم الاجتماع والأكاديمي بجامعة السلطان قابوس سليم تبوك، حيث اتشحت موقع التواصل الاجتماعي بالسواد حزنا على فقدان هذا القامة العلمية النادرة.
وتكريما وحبا له، دشن الناشطون العمانيون على موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان #رحيل_البروفيسور_سالم_تبوك تصدر قائمة الهاشتاجات المتداولة في السلطنة.
وعبر الهاشتاج، نعى العمانيون البروفيسور “سليم تبوك” حيث اعتبروا ان وفاته تمثل خسارة كبيرة للسلطنة، مشيدين بعلمه وتواضعه وإنجازاته العلمية، مستذكرين مناقبه الحسنة وتواضعه اللامحدود.
يشار إلى ان البروفيسور سالم تبوك هو دكتور علم الاجتماع في جامعة السلطان قابوس، ومن الشخصيات الاستثنائية في عُمان.
ورغم إعاقته الجسسدية إلا أنه ظل يُدرس طيلة السنوات الماضية بدون كلل أو ملل.