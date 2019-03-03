اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة
حياتنا

عراقي يتجرّد من انسانيته ويغتصب طفلة بريئة عمرها 3 سنوات وهذا مصيره بعد ساعة ونصف من الجريمة!

By وطن
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تجرّد عراقي يبلغ من العمر 39 عاماً، من مشاعر الإنسانية، واغتصب طفلة بريئة تبلغ من العمر 3 سنوات، في محافظة شمال .

وتمكنت وزارة الداخلية العراقية من القبض على المتهم بعد ساعة ونصف من ارتكابه الجريمة في منطقة الفاروق في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، فيما تم نقل الطفلة إلى المستشفى لإسعافها ومعالجتها.

وأضافت في بيان أنّه تم تدوين أقوال الجاني بالاعتراف ابتدائيًا وقضائيًا، ليُحال إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال أقصى العقوبات بحقه.

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