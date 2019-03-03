“شاهد” نائب مصري يهاجم السيسي على الهواء ويضع مذيعة “العربية” في حرج شديد: نأسف هناك عطل فني!

وضع نائب مصري قناة “العربية” السعودية والمذيعة نجوى قاسم، في حرج شديد أثناء مداخلة له بعد هجوم مفاجئ لم يكن متوقع منه على النظام المصري والسيسي رفضا للتعديلات الدستورية التي يسعى النظام لتمريرها لمد حكم رئيس النظام.

السياسي والنائب المصري المعروف هيثم الحريري، أبدى في مداخلته على قناة “العربية” اعتراضه على التعديلات الدستورية مشيرا إلى أنها عودة لنظام مبارك وسياسة التوريث.

لأن السيد هيثم تكلم خلاف ما تهوى #قناة_العربية أصبحت هناك مشكلة فنية وحركات بالأصابع لإنهاء اللقاء معه؛ لأنه نطق بحقيقة رفض #تعديلات_الدستور_المصري لصالح #السيسي نحتاج أن نجدد شعار د.أحمد بن راشد بن سعيّد : #أبق_الوعي_حيا @LoveLiberty pic.twitter.com/bhg078FYDB — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) March 2, 2019

مقدمة البرنامج نجوى قاسم ردت عليه بأن هذه التعديلات مقترح برلماني لا دخل للحكومة ولا السيسي به، ما دفع “الحريري” للرد عليها بعنف مشيرا إلى أن هذه سذاجة لا تنطلي على أحد ولا يجب معاملة الشعب المصري بهذه السذاجة وهاجم النظام والتعديلات الدستورية بعنف.

وارتبكت مذيعة الجزيرة من رد “الحريري” المفاجئ واضطرت لقطع الاتصال بزعم وجود عطل فني، ما سبب حرج كبير لها وللقناة وضعها في مرمى نيران النشطاء الذين انهالوا عليها بالتعليقات المتهكمة والساخرة.

وكانت مصادر قيادية في البرلمان المصري، كشفت ملامح مسودة تعديل الدستور شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، مرجحة الانتهاء من المسودة مع بداية العام الجديد، وطرحها أمام مجلس النواب بشكل رسمي في نهاية مارس الجاري.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل الدستور من قبل الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى البرلمان، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد مجلس النواب، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.