ضحايا الأزمة اليمنية
ضحايا الأزمة اليمنية
الهدهد

“شاهد” ماذا قدّمت شركة نفط تنمية عُمان لمساعدة ضحايا الأزمة اليمنية

By وطن
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قالت بأنها تبرعت بمبلغ 166 ألف ريال عماني “ما يعادل 431,729 دولار” لمساعدة ضحايا بالغذاء والمواد الطبية.

وأوضحت الشركة عبر حسابها في تويتر، بأن موظفيها تبرعوا بمبلغ 83 ألف ريال عماني فيما ساهم برنامج الاستثمار الاجتماعي بالشركة بمبلغ مماثل.

وأشارت الشركة إلى أن عبدالأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة، سلّم شيكاً بالمبلغ إلى الفاضل محمد الذهلي الرئيس التنفيذي المساعد للهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

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