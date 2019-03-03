سجال حاد وتبادل للشتائم بين مذيعة “الجزيرة” غادة عويس ومذيعة “العربية” نجوى قاسم.. “شاهد” سبب الخلاف

شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس وزميلتها في قناة “العربية” نجوى قاسم وصل حد تبادل الشتائم والإهانات.

بدأ السجال في أعقاب تغريدة لمذيعة “العربية” نجوى قاسم هاجمت فيها قناة “الجزيرة” ورصدتها “وطن”، قالت فيها:” هل يعقل ان محطة اخبارية تفتخر بادعاء انها اول من ادخل الخبر العربي الى كل بيت تصل الى مرحلة ان لا يكون لديها سوى خبر واحد وحيد وعنوان واحد وحيد ومتابعة واحدة وحيدة الا وهي “السعودية”؟ #سؤال_مهني”، في رد غير مباشر على “عويس” التي تنشر تغريدات عن أسرار مهنة الصحافة والإعلام.

هل يعقل ان محطة اخبارية تفتخر بادعاء انها اول من ادخل الخبر العربي الى كل بيت تصل الى مرحلة ان لا يكون لديها سوى خبر واحد وحيد وعنوان واحد وحيد ومتابعة واحدة وحيدة الا وهي "السعودية"؟ #سؤال_مهني — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) March 3, 2019

لترد عليها “غادة عويس” مذكرة إياها بمتابعة برنامج “ما خفي أعظم” المقرر ان تبثه الجزيرة مساء اليوم الاحد عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، قائلة:” #ما_خفي_أعظم لا تفوّتوا متابعته الليلة على #الجزيرة ينشر صورا حصرية من بيت القنصل السعودي في اسطنبول!#أين_الجثة #جمال_خاشقجي الأكيد أن @najkassem لن تنسى متابعته فقد اتضح أنها مشاهدة وفية للجزيرة مثل كثر”.

وأضافت:” لله درّك يا جزيرة حماك الله للشعوب الحرة من الحسد والأذى”.

#ما_خفي_أعظم لا تفوّتوا متابعته الليلة على #الجزيرة ينشر صورا حصرية من بيت القنصل السعودي في اسطنبول!#أين_الجثة #جمال_خاشقجي

الأكيد أن @najkassem لن تنسى متابعته فقد اتضح أنها مشاهدة وفية للجزيرة مثل كثر. لله درّك يا جزيرة حماك الله للشعوب الحرة من الحسد والأذى pic.twitter.com/gMsw5P7DZd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) March 3, 2019

لترد “قاسم” عليها متعالية بالقول:” برافو يا غادة (تتابعبن) بشكل جيد اساتذتك على مواقع التواصل”.

برافو يا غادة تتابعبن بشكل جيد اساتذتك على مواقع التواصل https://t.co/O1yhK9uEBb — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) March 3, 2019

لتتصدى “عويس” لسخريتها قائلة:” تتابعين وليس تتابعبن. أخبرينا عن اللايك لصورة حسن نصرالله والذي تسبب لك بمشاكل على ما يبدو مع ادارتك. أتفهّم ظروفك لكن إيّاكِ والمزايدة علينا بالمهنية. لدينا زملاء استشهدوا لاجل المهنية وآخرون يقبعون في السجون مثل الزميل المصري محمود حسين. فلا تجادلي اكثر واحتفظي ببعض من الكرامة!”.

تتابعين وليس تتابعبن. أخبرينا عن اللايك لصورة حسن نصرالله والذي تسبب لك بمشاكل على ما يبدو مع ادارتك. أتفهّم ظروفك لكن إيّاكِ والمزايدة علينا بالمهنية. لدينا زملاء استشهدوا لاجل المهنية وآخرون يقبعون في السجون مثل الزميل المصري محمود حسين. فلا تجادلي اكثر واحتفظي ببعض من الكرامة! — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) March 3, 2019

لتواصل “قاسم” تهجمها قائلة:” اه تعلمتي فبركة الاخبار على المستوى الشخصي ايضاً كان يجب ان تستغلي هذا الوقت في تعلم المهنة اكثر. وتعلمي معها الادب واللباقة في الكلام او ان هذا ليس في ادبيات مهنيتكم. الصغير يبقى صغيراً”.

اه تعلمتي فبركة الاخبار على المستوى الشخصي ايضاً كان يجب ان تستغلي هذا الوقت في تعلم المهنة اكثر. وتعلمي معها الادب واللباقة في الكلام او ان هذا ليس في ادبيات مهنيتكم. الصغير يبقى صغيراً — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) March 3, 2019

لترد “عويس” مرة اخرى مذكرة إياها بظروفها معربة عن تضامنها مع بسبب المضايقات التي تتعرض لها من إدارة القناة وإجبارها على التهجم على “الجزيرة” بالقول:” قلتِ لك اياك ان تزايدي!مرة اخرى اتفهّم ظروفك واعرف انك تعرضتِ لمضايقات لانك لم تشتمي قطر والجزيرة بما يكفي.هذه سياسة من تعملين عندهم.سياستي هي ان ارد عليكِ حتى لا تعيشي الدور وتتوهّمي انك مهنية!أشفق عليك وأحمد ربي أني لست مضطرة لما انتِ مضطرة له.الان اسكتي لاجل ما تبقى من كرامتك.”.

قلتِ لك اياك ان تزايدي!مرة اخرى اتفهّم ظروفك واعرف انك تعرضتِ لمضايقات لانك لم تشتمي قطر والجزيرة بما يكفي.هذه سياسة من تعملين عندهم.سياستي هي ان ارد عليكِ حتى لا تعيشي الدور وتتوهّمي انك مهنية!أشفق عليك وأحمد ربي أني لست مضطرة لما انتِ مضطرة له.الان اسكتي لاجل ما تبقى من كرامتك. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) March 3, 2019

لترد “قاسم” قائلة:” اياكي ان تتخطي حدود الادب معي!! ان كان هذا ما تربيتي عليه فانتي اصغر بكثير من ان تستطيعي رؤية ما هو في السماء… اذهبي وافعلي شيئا يفيدك”.

اياكي ان تتخطي حدود الادب معي!! ان كان هذا ما تربيتي عليه فانتي اصغر بكثير من ان تستطيعي رؤية ما هو في السماء… اذهبي وافعلي شيئا يفيدك — Najwa Kassemنجوى قاسم (@najkassem) March 3, 2019

لتلجمها “عويس” برد ناري عجزت عن الرد عليه قائلة:” لا تهربي لقصة الادب!انتِ لم تتجاوزي فقط الادب والاخلاق انما القانون نفسه بتحريضك على زملائك!وليس هناك أصغر ممن يحرّض على القتل مثل المحيط الذي تعملين فيه والذي أدى لتقطيع جمال خاشقجي.اما اللباقة فتركتها لكِ تمارسينها مع المجرم عسيري qui parle français!عودي لمقابلتك المقرفة معه”.