بوتفليقة يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام في حال فوزه بالانتخابات

كشفت مصادر مطلعة ومقربة من عبد الغني زعلان مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأن الأخير سيطرح في برنامجه للشعب الجزائري، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في حال فوزه في الانتخابات، على أن يكون ذلك في غضون سنة.

ووفقا للمصادر التي تحدثت لموقع “الجزائر24″، فإن “بوتفليقة” يعتزم إجراء إصلاحات جذرية، تكون بتنظيم مؤتمر وطني شامل، يكون بعدها إجراء انتخابات مسبقة، لن يشارك فيها.

يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، أن القانون لا يجيز الإنابة عن أي مرشح للرئاسة في تسليم أوراق ترشحه.

وأوضح دربال، في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يسلمه المرشح شخصيا، وليس شخصا آخر، مضيفا أن النص القانوني واضح في هذا الشأن، ولا ينبغي الإجتهاد مع صراحة النص.

وأضاف: “لا يهمنا المترشح أو المترشحة، ما يهمنا أن يكون التنافس وفقا للقانون، ونظيف”.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، قالت إن مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، سيقدم أوراق الأخير أمام المجلس الدستوري.

وكان المجلس الدستوري، قد اغلن في وقت سابق اليوم، أعلن أن المترشح يمكن أن ينوب عنه شخص آخر في إيداع ملفه، وأن ذلك لا يخالف القانون.