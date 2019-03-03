إعلامي إماراتي “أغاظه” تضامن الكويتيين مع قطر: كل كويتي يُبجل دولة مُعادية للسعودية فهو مريض!

أثار حجم التضامن الكويتي مع قطر، في أزمتها مع دول الحصار حفيظة الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم، ليشن هجوما عنيفا على الكويت، واصفا الكويتيين بالشعب المريض وغير السوي، معايرا الكويت بما قامت به السعودية أثناء الغزو العراقي لها.

وقال “آل سلوم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كل كويتي يُبجل دولة مُعادية للسعودية فهو مريض!”.

وأضاف أن “السعودية سبب رئيسي في تحرير بلاده من الغزو وهو بكل بساطة يقذفها ويقذف رموزها ويحاول الانتقاص منها ما هو الا مريض وغير سوي”.

واختتم مطالبا الكويت بوضح حد لحرية الرأي والتعبير قائلا:” يا كويت ضع حداً للحرية اللي تظنون انها حرية!”.

كل كويتي يُبجل دولة مُعادية للسعودية فهو مريض! السعودية سبب رئيسي في تحرير بلاده من الغزو وهو بكل بساطة يقذفها ويقذف رموزها ويحاول الانتقاص منها ماهو الا مريض وغير سوي (افضل كلمات أستطيع أتلفظ بها رفعة من المستنقع الذي هو فيه)

يا كويت ضع حداً للحرية اللي تظنون انها حرية! — علي آل سلوم Ask Ali (@AskAli) March 2, 2019

من جانبهم، تصدى له المغردون الكويتيون، مطالبين إياه بالكف عن ترديد هذه التراهات، مذكرين إياه بإساءات الإماراتيين للكويت وما قامت به الكويت في سبيل توحيد الإمارات، في حين رد آخرون على معايرته للكويت بما قدمته السعودية، مؤكدين له أن ذلك لم يكن بدون ثمن.

وكل اماراتي يسيء للكويت فهو مريض! الكويت سبب رئيسي في توحيد بلاده وبناء المستشفيات والكتب وغيرها سابقا ومن يحاول الانتقاص منها ماهو الا مريض وغير سوي (افضل كلمات أستطيع أتلفظ بها رفعة من المستنقع الذي هو فيه)

يا امارات ضع حداً للحرية اللي تظنون انها حرية شكرا — abdulwahab alzanki 🇰🇼 (@wahabi87) March 2, 2019

كل شئ بثمن ،، ابحث عن ثمن التحرير — Khalid Al-7arbi (@Al7arbii_khalid) March 3, 2019

والله كل كويتي لا آنت ولا منهم ع شكالتك يصلون مواصيلهم يابهيمه آترك عنك البربره الزايده ي سلوم وآترك عن السعوديه لو فيك خير جان تكلمت عن الدوله الى مااخذه ارضك — ماجد بن سمره المطيري (@37Majed371) March 3, 2019

وحمد المزروعي نبي رأيك ولا ماتقدر ؟؟ 😉 — سعد العازمي (@4Vmt1) March 2, 2019

سلوم عن الرمس الخايس إلي مثل وجهك . عندنا چلاب مثلكم تنبحون ويردون عليكم — basil (@basil06117696) March 3, 2019