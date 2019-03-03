إعلامي إماراتي “أغاظه” تضامن الكويتيين مع قطر: كل كويتي يُبجل دولة مُعادية للسعودية فهو مريض!
أثار حجم التضامن الكويتي مع قطر، في أزمتها مع دول الحصار حفيظة الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم، ليشن هجوما عنيفا على الكويت، واصفا الكويتيين بالشعب المريض وغير السوي، معايرا الكويت بما قامت به السعودية أثناء الغزو العراقي لها.
وقال “آل سلوم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كل كويتي يُبجل دولة مُعادية للسعودية فهو مريض!”.
وأضاف أن “السعودية سبب رئيسي في تحرير بلاده من الغزو وهو بكل بساطة يقذفها ويقذف رموزها ويحاول الانتقاص منها ما هو الا مريض وغير سوي”.
واختتم مطالبا الكويت بوضح حد لحرية الرأي والتعبير قائلا:” يا كويت ضع حداً للحرية اللي تظنون انها حرية!”.
من جانبهم، تصدى له المغردون الكويتيون، مطالبين إياه بالكف عن ترديد هذه التراهات، مذكرين إياه بإساءات الإماراتيين للكويت وما قامت به الكويت في سبيل توحيد الإمارات، في حين رد آخرون على معايرته للكويت بما قدمته السعودية، مؤكدين له أن ذلك لم يكن بدون ثمن.