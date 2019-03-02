هل تذكرون الطبيب المصري الذي نحر زوجته وأطفاله الـ3 ليلة رأس السنة؟.. هذا مصيره

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقاً حتّى الموت على الطبيب المصري الذي نحر زوجته وأبنائه الثلاثة في محافظة كفر الشيخ ليلة رأس السنة، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المصري.

طبيب مصري ينحر زوجته وابناءهما الثلاثة

وشهدت قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، السبت، حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف للصحفيين والإعلاميين وهيئة الدفاع.

وجاء قرار المحكمة بعد الاستماع لاعتراف القاتل بارتكابه الجريمة التي هزّت الرأي العام في مصر.

وروى القاتل في تحقيقات النيابة تفاصيل جريمته كاملة، قائلًا إنه خلال عمله في السعودية ومعه زوجته وأبنائه شك في سلوك زوجته، حيث اتهمها بمواعدة شاب مصري يزورها في غيابه لإقامة علاقة محرمة معها ما دفعه لارتكاب الجريمة.

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