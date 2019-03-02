Galleryحياتنا

هل تذكرون الطبيب المصري الذي نحر زوجته وأطفاله الـ3 ليلة رأس السنة؟.. هذا مصيره

By وطن
0

قضت بالإعدام شنقاً حتّى الموت على الطبيب المصري الذي نحر زوجته وأبنائه الثلاثة في محافظة كفر الشيخ ليلة رأس السنة، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المصري.

طبيب مصري ينحر زوجته وابناءهما الثلاثة
ينحر زوجته وابناءهما الثلاثة

وشهدت قاعة محكمة جنايات كفر الشيخ، السبت، حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف للصحفيين والإعلاميين وهيئة الدفاع.

وجاء قرار المحكمة بعد الاستماع لاعتراف القاتل بارتكابه الجريمة التي هزّت الرأي العام في .

وروى القاتل في تحقيقات النيابة تفاصيل جريمته كاملة، قائلًا إنه خلال عمله في ومعه زوجته وأبنائه شك في سلوك زوجته، حيث اتهمها بمواعدة شاب مصري يزورها في غيابه لإقامة علاقة محرمة معها ما دفعه لارتكاب الجريمة.

اقرأ المزيد: تفاصيل “تقشعرّ لها الأبدان” عن ذبح طبيبة مصريّة وأبنائها على يدِ الأب!

قد يعجبك ايضا
حياتنا

مي العيدان وضعت نفسها وسط المتهمات بالفيديوهات الاباحية : حسستوني ان خالد يوسف هو…

الهدهد

الكشف عن مفاجآت جديدة في كارثة “محطة مصر”

الهدهد

“ارحل يا سيسي”.. “شاهد” النظام المصري فقد عقله وشن حملة…

الهدهد

سائق القاطرة المتسبب في كارثة محطة مصر يستفزّ المصريين بضحكته وكشف مفاجأة عنه

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.