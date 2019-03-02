اختطاف فتاة - صورة تعبيرية
اختطاف فتاة - صورة تعبيرية
حياتنا

كويتي يختطف امرأةً من أمام كليّة أمنية.. استنجدت بالمارة أثناء وضعها بالسيارة بلا جدوى!

By وطن
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أفادت وسائل إعلامٍ كويتية أنّ شخصاً أقدم على اختطاف امرأة من أمام ، بالكويت، قبل أن يتمكن رجال المباحث الجنائية من القبض عليه.

وتبين أن الخاطف مواطن كويتي تربطه علاقة بها ساءت مؤخرا، فيما أفاد مصدر أمني أن على المرأة آثار للضرب.

وكانت المرأة قد استنجدت بالمارة خلال إدخالها عنوة من قبل المواطن عند كلية سعد العبدالله الأمنية.

وأبلغ مواطن الجهات الأمنية التي عممت أوصاف الخاطف وسيارته.بحسب “الراي” الكويتية

ولم يمر وقت طويل حتى عثر رجال الأمن على السيارة ذات الدفع الرباعي، بعد ورود بلاغ آخر يؤكد الرواية الأولى من قبل مسؤول محطة في الجهراء.

وأفاد المُبّلغ الثاني أن الخاطف ترجل من سيارته وركب أخرى وهو يجر المرأة التي استنجدت بالمارة دون جدوى.

وعاين رجال الأدلة الجنائية السيارة للتدقيق على مالكها ورفع البصمات من عليها، في محاولة للاستدلال على خيوط الجريمة المحتملة.

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