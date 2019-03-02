نبيل شعيل وتركي آل الشيخ
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“شاهد” نبيل شعيل يثير سخرية واسعة بعد “قبلة حارة” لـ”تركي آل الشيخ”

By خاص "وطن"
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تسبب مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع في سخرية واسعة من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بعدما ظهر الفنان الكويتي وهو يقبله بطريقة غريبة.

ويظهر المقطع “آل الشيخ” وهو يتحدث مع أحد الحضور ليفاجئه “شعيل” بقبلة مفاجئة من فمه أثارت سخرية واسعة بين النشطاء.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أقامت حفلاً تكريميّاً في السعودية، مساء الخميس، للفنان العربي الراحل أبو بكر سالم. وامتلأ مسرح الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض بالحضور، وبينهم كتاب وإعلاميون ونخب ثقافية وعشاق للفنان الراحل، وحمل الحفل عنوان “ليلة في حب أبو أصيل”.

وشارك على خشبة المسرح، 13 فنانًا سعوديًّا وخليجيًّا في أداء عدد من أغاني الفنان اليمني الأصل، بينما استعرض الحاضرون، وبينهم رئيس الهيئة العامّة للتّرفيه، المستشار تركي آل الشيخ، معرضًا لمقتنيات أبو بكر ضمت هدايا تذكارية، وملابس، وصورًا لخّصت جزءًا من تاريخه الفني الذي امتد على مدى أكثر من خمسة عقود.

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