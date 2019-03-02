“شاهد” إعلامي مصري يهدد صاحبة دعوى خلع الحجاب بنشر “سيديهات” لها بعد هجومها على ضحايا محطة مصر

هدد الإعلامي المصري والبرلماني سعيد حساسين الناشطة العلمانية المثيرة للجدل دينا أنور، بنشر سيديهات مسيئة لها إذا لم تصمت بعد هجومها الفج وتبجحها بحق ضحايا قطار “محطة مصر” الذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات بحروق وتشوهات خطيرة.

وقال “حساسين” في برنامجه المذاع على قناة “الرافدين” المصرية : “دينا أنور دعت البنات عشان يلبسوا فستان قصير ودي أول حملة عملتها .. برافو عليكي وعملت حملة اسمها “المجد لخالعات الحجاب والنقاب “.

وأضاف: “اللي عرفته عن الهانم دي إنها كانت جاية بشبشب القاهرة .. أنا مش عارف هي منين فلمّي نفسك عشان هديكي بـ(…..) اللي جيتي بيه من بلدكم”.

وتابع: “عيب عليكي تهيني ناس فقراء ملهمش ذنب .. الفقراء دول وقفوا بالطوابير يتبرعوا بالدم للضحايا .. حضرتك اتبرعتي بايه؟ .. تحبي أقول؟ .. زمايلي في الإعداد عاملين ليكي ملف بصور وفيديوهات وسيديهايا عشان تتلمي وبلاش تعيبي في الفقراء والغلابة .. وعيب اللي بتعمليه”.

وكانت “دينا أنور” أكدت عدم رغبتها في التعاطف مع ضحايا حادث قطار “محطة مصر” ، مؤكدة أنهم فقراء ومؤيدون للإخوان وأقل شرفا من الأغنياء الموجودين ببلدها”.