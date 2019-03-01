من جديد.. كيم كارداشيان بفستان شفاف وجريء!

تلقّت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان العديد من الانتقادات اللاذعة بسبب إرتدائها فستاناً شفافاً في ظلّ حرارة منخفضة، وذلك خلال إفتتاحها لأحد معارض الأزياء في كندا.

وافاد موقع “ديلي ميل” البريطاني ان الجمهور هاجم كيم ولقبوها بـ”عبدة الأزياء” بسبب ارتدائها هذا الفستان الذي حمل توقيع المصمم الفرنسي تييري موغلر.

والأمر المثير للجدل هو مشيها ايضا على رصيف متجمد، فقد كتب لها احد المتابعين ساخرا: “عزيزتي كيم، كيف نجوتِ من برودة مونتريال في ذلك اللباس (غير واقعي!)؟ لا أستطيع البقاء في الصيف دون سترة.. نصائح من فضلك؟”.