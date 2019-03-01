فيديو| مشاجرة نسائية ساخنة داخل مستشفى العدان بالكويت.. ومصدر أمني يكشف ما جرى

تداول ناشطون مقطعاً مصوراً، التقط داخل مستشفى العدان في الكويت، يظهر مشاجرة بين مجموعةٍ من النساء، يتعاركنَ في أحد الممرات، بينما يحاول البعض انهاء الشجار.

وكشف مصدر أمني أن المشاجرة وقعت بين عائلتين، وأن أفراد العائلتين حضروا إلى المستشفى لإثبات إصابات لحقت بهم، بعد مشاجرة بينهم في الخارج، لكنهم تابعوا مشاجرتهم داخل المستشفى وتبادلوا السب والضرب، فحاول موظف الاستقبال تهدئتهم، فصبوا غضبهم عليه وأهانوه، ثم أتلفوا زجاج الاستقبال، فاضطر إلى الاستعانة برجال النقطة الأمنية.

وعند وصول عناصر الأمن إلى المكان، حاولوا السيطرة على الموقع، لكنهم فوجئوا بأطراف الشجار يتطاولون عليهم، فسجلت بحق المتشاجرين قضية في مركز الشرطة وأحيلت إلى التحقيق.