“شاهد” ماذا فعل مصلون جزائريون بعد خطبة الامام عن الخروج على الحاكم؟؟

نشر ناشطون جزائريون عبر “تويتر”، فيديو، قالوا إنه يُظهر خروج المصلين من مسجد الاستقلال بقسنطينة بسبب خطبة الامام عن الخروج على الحاكم.

قبل قليل من الجزائر خروج المصلين من مسجد الاستقلال بقسنطينة بسبب خطبة الامام عن الخروج على الحاكم هكذا هي الانظمة العربية تستعمل الدين فالسياسة#لا_للعهدة_الخامسة#حراك_1_مارس pic.twitter.com/vNavRiL2sk — Bilal 🤐 (@Hirak_Riff) March 1, 2019

وشهدت العاصمة الجزائرية ومدنا أخرى تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا للمظاهرات المقررة بعد صلاة الجمعة، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة.

وانتشرت قوات التدخل الخاصة للشرطة، وهي قوة نخبة، قرب مقر رئاسة الجمهورية، كما لوحظ وجود سيارات مكافحة الشغب على مسافة غير بعيدة عن المقر ذاته.

كما اتخذت قوات مكافحة الشغب مكانا لها في الأماكن الحساسة والإستراتيجية بوسط العاصمة الجزائرية، على غرار ساحة أول مايو، وساحة موريس إدان، وساحة الشهداء، وقرب مقر وزارة الدفاع الوطني، ومقر رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه التعزيزات الأمنية في الوقت الذي توالت فيه النداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات مليونية اليوم الجمعة، رفضا لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، بعد مظاهرات تاريخية الجمعة الماضي، كسرت حاجز الخوف لدى الجزائريين.

وانتشر هاشتاغ #حراك_1_مارس بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، اليوم الجمعة.

ومن جهته، وصف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أفعال بعض المتظاهرين في المسيرات الرافضة لترشح بوتفليقة بـ “الحاقدة على رجل قدم الكثير للجزائر”.

وتسبب دفاع أويحيى داخل البرلمان عن رئيس الدولة، بتصاعد أصوات نواب في المعارضة حاولت مقاطعة كلمته لا سيما حديثه عن “ما آلت اليه بلدان الربيع العربي” ما بعد المسيرات التي بدأت سلمية.

وأضاف: “أتساءل لماذا كل هذا الحقد ضد الرئيس؟ هل لماضيه، فماضيه صافٍ، أم لمساره؟ فمساره كان حافلاً بالإنجازات، وأفنى عمره وصحته من أجل خدمة الجزائر”. وتابع أن “المرض والصحة من عند الله… الرئيس تعرض لوعكة صحية قبل سنوات إلا أن الشعب طالبه بالترشح، وصوت له بقوة في 2014”.