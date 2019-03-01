“دير شبيغل”: ألمانيا تتخذ قراراً “مزعجاً” لـ”ابن سلمان”

ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية، الجمعة، أن برلين ستمدد لأسبوعين وقف صادرات الأسلحة للسعودية.

ونقلت المجلة عن مصادر (لم تسمها) إنّ المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على تمديد حظر تصدير الأسلحة للسعودية، حسب موقع “يورونيوز”.

وكان مقررا انتهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية في 9 مارس / آذار الجاري.

وفي أول رد رسمي على تقرير “دير شبيغل” قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، إن الحكومة الألمانية “ستتخذ قرارات بشأن وقف شحنات الأسلحة للسعودية قبل نهاية مارس”، وفق المصدر ذاته.

وأضاف: “قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت، وهي ملتزمة بأن تحل تلك المسألة هذا الشهر”.

وأشار أن قرار وقف صادرات الأسلحة للسعودية “يسبب انقساما في الائتلاف الحاكم”.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أعلنت برلين وقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى الرياض، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي ، في 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.