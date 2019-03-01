بعد التحرش بهم وصعقهم.. النيابة السعودية تبدأ فصلاً جديداً في مسرحية محاكمة معتقلي الرأي وكشف بعض الأسماء

في إشارة على ما يبدو لمن تم اعتقالهم من الدعاة والمفكرين والأكاديميين، أعلنت النيابة العامة السعودية، عن قرار جديد بشأن من اتهمتهم بتهديد أمن المملكة.



وقالت النيابة السعودية في بيان لها اليوم الجمعة، إنها انتهت من تحقيقاتها مع “الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة”.



وأوضحت النيابة أنه “بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين”.



وأكدت النيابة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، زاعمة أن جميع المتهمين يتمتعون بكافة حقوقهم التي يكفلها النظام.

من جهته، قال حساب “معتقلي الرأي” إنّ المُشار إليهم في بيان النيابة العامة السعودية هم: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيعة، وأخرون جاري التأكد من أسمائهم.