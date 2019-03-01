معتقلي الرأي
الهدهد

بعد التحرش بهم وصعقهم.. النيابة السعودية تبدأ فصلاً جديداً في مسرحية محاكمة معتقلي الرأي وكشف بعض الأسماء

By وطن
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في إشارة على ما يبدو لمن تم اعتقالهم من الدعاة والمفكرين والأكاديميين، أعلنت ، عن قرار جديد بشأن من اتهمتهم بتهديد أمن المملكة.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها انتهت من تحقيقاتها مع “الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة”.

وأوضحت النيابة أنه “بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين”.

وأكدت النيابة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، زاعمة أن جميع المتهمين يتمتعون بكافة حقوقهم التي يكفلها النظام.

من جهته، قال حساب “” إنّ المُشار إليهم في بيان النيابة العامة السعودية هم: لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيعة، وأخرون جاري التأكد من أسمائهم.

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