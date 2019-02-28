يحملها العساف لـ “خان”.. رسالة خاصة من ابن سلمان لـ باكستان عقب زيارته “المشؤومة” واندلاع الحرب

في أعقاب التوتر الغير مسبوق والحرب التي اندلعت بين باكستان والهند عقب زيارة ابن سلمان المثيرة للجدل، قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، إن ولي العهد السعودي سيوجه رسالة خاصة إلى إسلام أباد.

وقال “قرشي” في تصريحات للتلفزيون الحكومي اليوم، الخميس، إنه من المتوقع أن يزور نظيره السعودي إبراهيم العساف، البلاد حاملا رسالة خاصة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد قام بزيارة لباكستان، الشهر الجاري، في إطار جولة آسيوية شملت 3 دولة أسيوية، تبعها مباشرة توتر العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم جوي هندي شنته 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز “ميراج — 2000” على معسكر لجماعة “جيش محمد” في جزء من إقليم كشمير يقع تحت سيطرة باكستان، الثلاثاء 26 فبراير.

وفي رد عنيف من الجانب الباكستاني أسقطت باكستان مقاتلتين هنديتين، الأربعاء 27 فبراير، في معركة جوية وأسرت طيار هندي، بينما قالت الهند إنها أسقطت مقاتلة باكستانية.

وطالبت الهند بالإفراج عن طيارها الذي أُسر بعد إسقاط طائرته من قبل الطائرات الحربية الباكستانية في تصعيد كبير بين القوتين النوويتين حول كشمير.

ونشرت وسائل إعلام باكستانية الأربعاء شريط فيديو يظهر فيه الطيار الهندي معصوب العينين بعد أسره عقب إسقاط طائرته.

ووصفت الهند هذه الصور بأنها “عرض مبتذل لشخص مصاب”.

وحسب تصريحات الجيش الباكستاني، تعتبر هذه الهجمات الجوية، عبر خط المراقبة الفاصل بين الهند وباكستان، هي الأولى منذ عام حرب 1971.

وكان الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، كشف عن سبب الاشتباك بين الهند وباكستان بعد انتهاء زيارة ولي العهد السعودي مباشرة، مشيرا إلى أن باكستان رفضت أن تشارك في قصف اليمن.

وأضاف “العذبة” في حواره أمس لـ”تلفزيون قطر” أنه ربما يريد كل من ابن زايد وابن سلمان الضغط على باكستان وابتزازها بافتعال هذا الصراع للسيطرة على قرارها بعرض الدعم عليها.