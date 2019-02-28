وزارة الأوقاف العُمانية تصدم العُمانيين بهذا التعميم
تداول ناشطون عمانيون وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف تحمل تعميما للمستأجرين لمحلاتها الوقفية بعدم بيع بعض المنتجات المحظورة.
ووفقا للتعميم الصادر فقد حظرت وزارة الاوقاف على المستأجرين بيع التبغ ومشتقاته وانواعه.
وبحسب التعميم، فقد حظر أيضا بيع اللحوم الحمراء والبيضاء إلا من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية المعتمدة من قبل مكتب الإفتاء.
وكشف التعميم عن مفاجأة صادمة، منوها إلى وجود منتجات غير مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية مثل منتجات “ساديا”.
ما ذكره التعميم بأن منتجات “ساديا” غير مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية أثار استياء المغردين الذين تفاجئوا بالأمر منوهين إلى أن مسؤولية الأمن الغذائي تقع على عاتق الحكومة، مستنكرين السماح باستيراد هذه المنتجات في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الاوقاف بأن الامر لا يجوز.