وزارة الأوقاف العُمانية تصدم العُمانيين بهذا التعميم

تداول ناشطون عمانيون وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف تحمل تعميما للمستأجرين لمحلاتها الوقفية بعدم بيع بعض المنتجات المحظورة.

ووفقا للتعميم الصادر فقد حظرت وزارة الاوقاف على المستأجرين بيع التبغ ومشتقاته وانواعه.

وبحسب التعميم، فقد حظر أيضا بيع اللحوم الحمراء والبيضاء إلا من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية المعتمدة من قبل مكتب الإفتاء.

وكشف التعميم عن مفاجأة صادمة، منوها إلى وجود منتجات غير مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية مثل منتجات “ساديا”.

إعتماد رسمي من الحكومة بأن هناك منتجات تباع في أسواقنا وهي غير مذكاة ذكاةً شرعية وضربت بذلك مثال ب #منتجات_ساديا

"فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ"

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

لماذا لا يتم الغاء الشركات المخالفة للذبح الحلال ومعاقبتها على تظليل طريقة الذبح pic.twitter.com/dPNygv2glc — سلطان العماني🇴🇲50K🇴🇲 (@sultanomani) February 28, 2019

ما ذكره التعميم بأن منتجات “ساديا” غير مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية أثار استياء المغردين الذين تفاجئوا بالأمر منوهين إلى أن مسؤولية الأمن الغذائي تقع على عاتق الحكومة، مستنكرين السماح باستيراد هذه المنتجات في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الاوقاف بأن الامر لا يجوز.

تفرض مسؤولية الأمن الغذائي على الحكومة ممثلة في الجهات ذات الصلة أن تلزم الجهات الموردة بإتباع المصداقية في الأطعمة والغذاء المستورد

لأنها تتحمل مسؤولية ذلك

فليس الهدف تحقيق الربح للشركات والموردين

وإنما في تأمين الغذاء الصحي للمواطن وفق الاشتراطات الصحية وضوابط الشريعة الإسلامية — بدرية الهادي (@bmja22) February 28, 2019

للأسف الظاهر لا يوجد تعاون وتنسيق بين الوزارات معنا ، بما أن الجهة المعنية قالت لا يجوز فلماذا الجهة الأخرى تسمح بالاستيراد؟ ؟ — خليفة بن حمد البسامي (@7cVe0SLmcJuEfUz) February 28, 2019

وزارة التجارة والصناعة

لكم الكلمة في هذا

فانتم تتحملون ذألك

لنكم قبلتم الامانه



وَلَا تَأۡكُلُوا مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ وَإِنَّهُ لَفِسۡقࣱ وَإِنَّ ٱلشَّیَـٰطِین لَیُوحُون إِلَىٰۤ أَوۡلِیَاۤىِٕهِمۡ لِیُجَـٰدِلُوكُم وَإِن أَطَعۡتُمُوهُم إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُون — الرونق الساطع (@oman96100) February 28, 2019

عجب احنا طايحين على ساديا من كثر الإعلانات عنها — نمر (@xss_l) February 28, 2019

نوبا بطونا ما من سرف لونهن 😷😷🤢 — ✨راجي رحمة الغفور ✨ (@CMtGeToxdjpfzSl) February 28, 2019