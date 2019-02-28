“نحن إلى الفرج أقرب”.. الشيخ كمال الخطيب: أشم رائحة غازات بركان سيثور في وجه “السيسي” و”ابن سلمان”

شن نائب رئيس الحركة الإسلامية في مناطق الـ48 الشيخ كمال الخطيب هجوما عنيفا على النظامين المصري والسعودي متوقعا زلزالا سياسيا وأمنيا سيضرب البلدين.

وقال “الخطيب” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في مصر أسمع قرع طبول ثورة.. أرى إرهاصات تسونامي هادر ..أشم رائحة غازات بركان سيثور”.

وأضاف قائلا:”أحسّ بذبذبات زلزال سيضرب. تقلبات سريعة ومفاجئة وقاسية سيشهدها المناخ السياسي والأمني في مصر، في الفترة القادمة.ومثلها وأقسى منها سيكون الحال في بلاد الحجاز،وكليهما مرتبط ببعضه البعض”.

وفي إشارة لـ”السيسي” و”ابن سلمان”، اعتبر “الخطيب” أن “الطواغيت لا يتعلمون الدروس من بعضهم”، مؤكدا على انه “لا بد لكل منهم ان يستكمل الدور ثم ينفذ الله أمره”، على حد قوله.

واوضح “الخطيب” أنه يسمع أصوات التكبير تصل عنان السماء، مؤكدا في الوقت نفسه انه ليس عرافا ولا يعلم الغيب إلا انه مسلم يثق بوعد الله.

واختتم “الخطيب” تدوينته مطمئنا الجميع بالقول:”نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا”.