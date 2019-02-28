مدونة عُمانية لـ”الإمارات”: عصا الراعي ستعيد قطيعكم لحظيرته.. فالتطاول على سيادتنا يستوجب قطع “أياديكم وألسنتكم”

شنت المدوّنة والمغردة العُمانية المعروفة، شيماء الوهيبية، هجوما عنيفا على الإمارات و”عيال زايد” في ردها على مغرد إماراتي تطاول عليها وأساء للسلطنة، مشيرة إلى أن التطاول على سيادة السلطنة وصبر العُمانيين على أذى “عيال زايد” يستوجب إعادة نظر.

وكان المغرد الإماراتي عبدالله الزيابي هاجم المدونة العمانية واتهمها بإثارة الفتنة لانتقادها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الذي عينها النظام السعودي مؤخرا سفيرة للمملكة بواشنطن خلفا لشقيق ابن سلمان الأمير خالد بعد فضيحة اغتيال خاشقجي والتسريبات.

إذا كنت عماني فأنت تعرف العلاقه بين عمان والامارات من قرابه ونسب

هذا رأي شخص صحيح بس اتمنى تخاذ لفه على حسابها وبتعرف ليش انقال هذا الكلام

معقوله هذي من السلطنه من هم في الحياد وفيهم أهلنا وعزوتنا؟

وحده تتكلم تبغي اتسوي حساسيه بي الدولتين وانا اقولها هذي لا تصل عمان بصله — Abdulla Alzaabi (@alzaabi401) February 27, 2019

ما دفع “الوهيبية” للرد عليه ولجمه قائلة:”الحياد مفهوم ألفناه نحن وجهلتموه انتم الحياد هو الوقوف في المنتصف دون محاباه لطرف على حساب الاخر وليس الصمت على إساءاتكم المتكررة بحياد”

وأوضحت أن التطاول على السيادة يستوجب “قطع اياديكم وألسنتكم لتعرفوا مكانتكم بحجمها الطبيعي”.. حسب وصفها.

الحياد مفهوم ألفناه نحن وجهلتموه انتم

الحياد هو الوقوف في المنتصف دون محاباه لطرف على حساب الاخر

وليس الصمت على إساءاتكم المتكررة بحياد

فالتطاول على السيادة يستوجب قطع اياديكم وألسنتكم لتعرفوا مكانتكم بحجمها الطبيعي. وان تهتم فعصا الراعي ستعيد قطيعكم لحظيرته — 🇴🇲💫 شيماء الوهيبية 💫🇴🇲 (@S__W__H) February 27, 2019

وعن الإساءات الإماراتية المتكررة والمتعمدة تجاه عُمان، قالت المدونة العُمانية الشهيرة “أخطاءكم كثرت وحماقاتكم زادت وتطاولكم على السلطنة وسيادتها وسكوتكم على المخطئين تستوجب اعادة النظر في صبرنا عليكم كصبرنا على من خرج قبلكم من رحم الخطيئة”

وتابعت في رسالة موجهة:”أتمنى ان تصل الرسالة لكل اماراتي وكل تائه وكل ضال للطريق وكل بطريق يعيش في خط الاستواء الزموا حدودكم واحترموها”

أخطاءكم كثرت وحماقاتكم زادت

وتطاولكم على السلطنة وسيادتها وسكوتكم على المخطئين تستوجب اعادة النظر في صبرنا عليكم

كصبرنا على من خرج قبلكم من رحم الخطيئة

أتمنى ان تصل الرسالة لكل اماراتي وكل تائه وكل ضال للطريق وكل بطريق يعيش في خط الاستواء

الزموا حدودكم واحترموها — 🇴🇲💫 شيماء الوهيبية 💫🇴🇲 (@S__W__H) February 27, 2019

وتشهد الفترة الحالية هجوما غير مسبوق ضد السلطنة وسياساتها من قبل عدد من المغردين والكتاب السعوديين والإماراتيين، بسبب موقف السلطنة المحايد ورفضها سياسات ابن زايد وابن سلمان بداية من حرب اليمن إلى حصار قطر.

الأمر الذي أثار موجة غضب بين المغردين العمانيين، واستنفروا دفاعا عن بلادهم وسلطانها السلطان قابوس بن سعيد.