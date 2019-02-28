“شاهد” منطقة وسط البلد في عمان تحولت لبحيرة.. مياه الأمطار أغرقت المحلات والسيارات والمنازل

شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس هطولا كثيفا للامطار تسبب بغرق منطقة وسط البلد مما أدى لتعطل مظاهر الحياة بعد ان داهمت مياره الامطار المحلات والبيوت ووقف حركة المرور وغرق العديد من السيارات المتواجدة في المنطقة.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي أظهرت الكم الهائل من المياه التي تجمعت في منطقة وسط البلد، مبدين غضبهم من التقصير المتواصل للحكومة وفشلها في تنفيذ بنية تحتية سليمة.

فيديو آخر لغرق منطقة وسط البلد في عمان pic.twitter.com/ufESvyNZy4 — صحح خبرك (@SKhabarak) February 28, 2019

وأطلق نشطاء وصف ”عمّان تغرق“، وذلك بسبب تحول كثير من الشوارع إلى برك مائية، وسط فشل الجهات المعنية وأبرزها أمانة عمّان، بالتعامل مع الظروف الجوية وتصريف مياه الأمطار الغزيرة، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة خشية وقوع ضحايا، أو أضرار مادية جسيمة.

فيديو يظهر حجم الأضرار التي وقعت في منطقة #وسط_البلد والمدرج الروماني والشوارع والمحيطة من الأمطار

#عمان_تغرق

عمون*

كيف الجو بلندن؟ pic.twitter.com/QLHnA0RolA — نرجس إبراهيم🇯🇴 (@Narjes_42_ibra) February 28, 2019

وأضطر المواطنون، خاصة في منطقة وسط البلد، إلى اعتلاء الأجسام المرتفعة، والمركبات في الشوارع هربًا من المياه الغزيرة التي داهمت المكان، فيما لم ينجُ التجار في تلك المنطقة من الخسائر الفادحة.

منطقة وسط البلد في عمان pic.twitter.com/fAeSLaDUHe — صحح خبرك (@SKhabarak) February 28, 2019

وتعرضت الأردن في وقت سابق من الموسم المطري الحالي، لموجة أمطار غزيرة راح ضحيتها العشرات، وأثارت تلك الحوادث جدلًا كبيرًا، خاصة حادثة غرق حافلة طلاب في منطقة البحر الميت، أُقيل على إثرها وزيرا التربية والتعليم والسياحة والآثار.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي قوي أدى إلى انهيارات أرضية وإغلاقات للطرق في مختلف المناطق الأمر الذي دفع السلطان لإخلاء المواطنين في الكثير من الاماكن.