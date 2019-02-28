سليماني يكشف كواليس اجتماع الأسد بـ” خامنئي” وهذا ما قاله عن ابن سلمان و”الوهابية” واحتياطي التریلیون دولار

كشف قائد فیلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سلیماني، كواليس جانب من لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد بالمرشد الإيراني علي خامنئي الأخير والذي أثار جدلا واسعا.

وقال “سليماني” أثناء مشاركته في ملتقى ما يعرف بـ “رسالات الحوزة العلمیة والخطوة الثانیة للثورة الإسلامیة”، إن اللقاء الذي جمع بشار الأسد مع علي خامنئي في طهران “كان احتفاء بالنصر”.. حسب وصفه.

وأضاف:”على الجامعات والحوزات العلمیة تبیین مبادئ الثورة الإسلامیة وتوجیهات الإمام الخميني أكثر مما مضي، لافتا إلى أن “المقاومة الیوم فی المنطقة أمام المستكبرین الغربیین”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

ابن سلمان والوهابية

وتحدث الجنرال الإيراني في كلمته عن السعودية، وولي عهدها محمد بن سلمان، وقال إن “السعودیین أقروا بأنهم روجوا للوهابیة بطلب من الغربیین”.

وأشار إلى أنه “رغم امتلاك السعودیة احتیاطیا من العملة الصعبة قدره تریلیون دولار، إلا أنه لیست لديها مقتدرة إلا أن اقتدار إیران یعود للإرادة التي تمتلك إيران”، مضيفا بأن “محمد بین سلمان یسعي لتطبیع العلاقات مع الكیان الصهیونی”.

وقال سليماني إن “الكیان الصهیونی قد أفل الآن بشدة رغم كل ادعاءاته”، بينما “حققت إيران انتصارات ومنجزات عظیمة فی مختلف الأبعاد”. لافتا إلى أن إيران “تخطت بنجاح وشموخ جمیع الأحداث والأزمات بالمنطقة”.

وأضاف أن “أمريكا انفقت 7 تریلیونات دولار فی المنطقة ورغم ذلك فإن رئیسها یزور العراق تحت جنح الظلام سرا وكان قد دخل 150 ألف جندی أمريكی إلى العراق ولم یكونوا لیخرجوا من دون وجود الحركات الإسلامیة”، معتبرا أن هذا يؤكد “هزیمة أمريكا فی العراق”.